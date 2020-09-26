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英國尤金妮公主秀300元嬰兒鞋宣布懷孕　報喜招式撞廖曉喬

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▲▼ Princess Eugenie 。（圖／翻攝princesseugenie IG）

▲尤金妮公主宣布將於明年初與老公布魯克斯班克迎接第一個寶寶。（圖／翻攝princesseugenie IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室報喜訊！女王伊莉莎白二世的孫女、王室第10順位繼承人尤金妮公主（Princess Eugenie），於IG分享一雙小熊嬰兒鞋，寫下她與葡萄酒商布魯克斯班克（Jack Brooksbank）都很期待2021年初的到來，證實下個月中將慶祝結婚2周年的兩人，將迎接第一個愛的結晶。

▲▼ Princess Eugenie 。（圖／翻攝princesseugenie IG）

▲尤金妮公主po出約300元的John Lewis小熊嬰兒鞋宣布懷孕。（圖／翻攝princesseugenie IG）

30歲的尤金妮公主於2018年結束7年愛情長跑，與布魯克斯班克舉辦盛大的王室婚禮，期待近兩年，終於將迎接第一個寶寶，她報喜所秀的毛茸茸小熊造型嬰兒鞋意外吸睛，出自英國平價生活品牌John Lewis，是為保暖0至18個月大嬰兒小腳丫的可愛設計，一雙約300元，因公主公布懷孕喜訊而爆紅。

▲▼ Princess Eugenie 。（圖／翻攝princesseugenie IG）

▲尤金妮公主是英國女王伊莉莎白二世孫女，2018年結婚舉辦盛大婚禮。（圖／翻攝princesseugenie IG）

巧的是微風集團策略長廖曉喬7月底也是採用同一招，po出嬰兒鞋宣布懷孕，且這雙Dolce & Gabbana動物紋小鞋是她小姐時代的珍藏，足見她對孕育下一代的渴望，如今不僅圓夢，還於微風南山開設童裝樓層，喜上加喜。

▲▼廖曉喬 。（圖／翻攝廖曉喬IG）

▲微風集團策略長廖曉喬也是秀嬰兒小鞋報懷孕喜訊。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

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關鍵字：

Princess Eugenie, 廖曉喬
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