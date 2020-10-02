「黑白配」晉升氣質小仙女　單調兩色衣櫃也能穿出百變風格　

編輯／ChiNg

誰說黑白配很無聊？穿對妳也可以成為穿搭達人！黑白兩色是萬年不退流行的基本配色，無論任何場合、任何心情都相當適合，相信很多女孩都跟小編ㄧ樣，衣櫃打開光黑色跟白色的衣物就佔據一大半，而其實單單黑與白的搭配就可以組合出各式各樣的穿搭風格，讓妳站在衣櫃前面再也不必煩惱今天要穿什麼，更不用擔心穿著過於單調無趣。

＃性感小女人風格

黑色半透明針織小外套讓裡面的白色平口小可愛若隱若現，搭配白色高腰褲，既休閒又帶點性感，同時也很顯腿長，用黑白兩色即可達到修飾的效果。

＃自然隨性風格

白色氣質澎澎袖上衣搭配下半身黑色寬鬆褲裙，不但穿起來舒適，也不會給人隨便的感覺，是休閒的好選擇。

＃慵懶略帶性感風格

白色V領交錯綁帶徹底展現出妳的迷人鎖骨，搭配下半身黑色直筒褲，散發出慵懶的氣質，很適合早晨趕著出門時的心情。

＃韓系小仙女風格

一件簡單黑或白的短版上衣，搭配長裙，無論何種材質，都能大幅的提升妳的仙氣，一秒晉升氣質小仙女。長裙能使腰線在視覺效果上彷彿提高，產生腿變修長的效果，是個子小的女孩一大秘密武器。

倘若選擇長版上衣或襯衫，仍然可以將它紮入長裙，達到「胸部以下都是腿」的錯覺，簡直是玩翻了黑白配。

＃小貴婦風格

黑色連身裙裡面搭配白色襯衫或素T再簡單不過了，套著就能立即出門，還能略顯成熟韻味，同時也很適合臀圍稍寬的女孩，視覺效果是相當好。

＃安全牌風格

西裝外套穿在女生身上多了一分萌度，總有種小孩穿大人衣服的感覺，穿著白色連身洋裝，披上一件黑色西裝外套，搖身一變典雅小清新。

或是超級安全牌，直接西裝褲搭上一件西裝外套，裡面的襯衫可選擇「韓系紮一半」，非常有個性，顯瘦又時尚。

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