淒美到發光！「時光沙漏夜燈」讓你在床前細數流逝的每一刻

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每次一見到「沙漏」都會突然覺得很有年代感，它是早於日晷的一項相當原始的計時工具，最常看到沙漏的地方無非就是動畫及電影，製造了不少時間稍縱即逝、分秒必爭的緊張氛圍。你曾經想過有一天它出現在床頭上嗎？日本生活雜貨品牌「DESTINO STYLE」推出超夢幻的「時光沙漏夜燈」，讓你在床前便可記錄時光流逝的每一刻，把每一粒閃耀的沙都盡收眼底。

▲日本雜貨品牌推出「時光沙漏夜燈」既復古又唯美。（圖／翻攝自4u4u.com.tw，下同）

時間是世界上最無情卻也最公平的東西，不曾為誰而停留過，聽起來或許有些感傷，但看過這款「時光沙漏」後反而使這份淒涼轉變成淒美了，當沙子掉落至沙漏下半部分的燈源上，就好像煙火在空中綻放，即便短暫也要燃燒自己成為此刻最美的樣子。

▲當沙子流經光源彷彿它自己在發光，美到讓人忘了時光正在悄悄流逝。

此款「時光沙漏夜燈」單次計時為10分鐘，是採以電池供電，沒電的時候只要換電池就可以，定價為NT$1280元。

另外，農曆七月雖然剛過，但緊接著萬聖節很快也要到了，荷蘭燈飾品牌「A LITTLE LOVELY COMPANY」推出「調皮鬼幽靈夜燈」，以俏皮可愛的形象去呈現鬼，讓小朋友們再也不怕房間裡有鬼，因為實在太可愛，太療癒。

▲荷蘭品牌推「調皮鬼幽靈夜燈」，完全不可怕，是可愛的療癒鬼。（圖／翻攝自pinkoi.com）

此款夜燈同樣很方便，是採以更換電池的方式，更貼心的是15分鐘後便會自動關閉電源，不但省電也省去不少麻煩。而除了幽靈以外，「A LITTLE LOVELY COMPANY」也推出了其他造型的夜燈，像是胖嘟嘟的月亮以及星星造型都在網路上圈了不少粉絲，是最實用的療癒小物，定價為NT$580元。

在 Instagram 查看這則貼文 A Little Lovely Company（@alittlelovelycompany）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 8 日 下午 2:58 張貼

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