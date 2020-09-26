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金鐘・時尚／李沐穿超纖瘦綠禮服走紅毯　再換香奈兒破百萬行頭領獎

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記者林明瑋 / 台北報導

第55屆金鐘獎頒獎典禮登場，呼聲很高的年輕女星李沐，以《誰是被害者》奪下迷你劇集最具潛力新人獎，穿著CHANEL（香奈兒）服裝搭配157.9萬元的香奈兒珠寶上台領獎，與紅毯時穿的英國品牌 Galvan綠色抹胸禮服，呈現截然不同風格。

▲金鐘獎李沐。（圖／攝影中心）

▲李沐穿LinLi Boutique引進的英國品牌 Galvan 2020秋冬禮服走紅毯，禮服71,000元。（圖／攝影中心）

23歲的李沐2017年從拍廣告、MV入行，2018年以《你的孩子不是你的孩子》嶄露頭角，2019年接拍《誰是被害者》，如今順利躍上金鐘，成為耀眼新星，她以LinLi Boutique引進的英國品牌 Galvan 2020秋冬禮服走星光大道，雖然剪裁洗鍊簡單，襯得她更為纖瘦，但在鏡面、綠色，帶著點包裝紙的效果下，在紅毯上很容易吸睛

▲李沐 金鐘獎。（圖／三立提供）

▲頒獎典禮上，李沐一身香奈兒2020春夏系列服裝，搭配總價157.9萬元的香奈兒珠寶。（圖／三立提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒2020春夏系列裙裝。（圖／品牌提供）

典禮時她換上完全不同造型，從亮色轉為全黑、長裙變成短裙，一襲香奈兒2020春夏系列的黑色荷葉邊上衣與拉菲草多層次短裙，加上高跟T字涼鞋，但中分、披散的髮型稍顯沒精神，珠寶倒是很有看頭，香奈兒Coco Crush、流星等系列的項鍊、戒指、耳環、手環，總價157.9萬元，讓氣勢向上揚。

▲李沐 金鐘獎。（圖／三立提供）

▲傅孟柏頒獎給李沐，她的單邊耳環相當搶眼。香奈兒Comète Perlée單邊耳環，300,000元。（圖／三立提供）

▲香奈兒珠寶。（圖／公關照）

▲香奈兒Comète Perlée單邊耳環，300,000元、Entrelacs d’Etoiles戒指，307,000元。（圖／品牌提供）


 

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