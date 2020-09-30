fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼「Tsum Tsum壽司」萌度爆表！米奇蓋上一片玉子燒捨不得開動

>

▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）

▲日本迪士尼將六個Tsum Tsum 角色做成壽司造型，每一款都別緻又可愛。（圖／翻攝自disneyshop.com，下同

編輯／ChiNg

「LINE：Tsum Tsum」是迪士尼推出已久的手機遊戲，除了娛樂消遣以外，許多人更喜愛它精緻可愛的畫面，就像是消消樂2.0，手機螢幕佈滿各個迪士尼經典角色甚至是漫威超級英雄系列多到數不清。而這次日本迪士尼推出了米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂等六款重量級角色為主角的「TSUM TSUM壽司系列」，在米奇身上蓋一層玉子燒，在布魯托頭上放滿鮭魚卵，萌度爆表！

此壽司系列共推出S、M兩種尺寸，S（約9.5cm）大小的共有6款，M款（約29cm）僅推出米奇、唐老鴨、杯麵三款造型。定價分別為880日圓／隻（約NT$244）及2,530日圓／隻（約NT$702）。

＃米奇玉子燒（S／M尺寸）

提到Tsum Tsum，當然少不了迪士尼的靈魂人物米奇！鐵粉們肯定都看過米奇從黑白變成如今身穿紅褲子的模樣，但你們一定沒看過他蓋上一片玉子燒，看起來真是可愛又可口。

▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）

＃唐老鴨鮪魚壽司（S／M尺寸）

唐老鴨加鮪魚蹦出新滋味，不知道是不是因為唐老鴨本身就是白色的，看起來就像一坨醋飯，所以此款沒有很違和，但視覺效果還是優秀。

▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）

＃杯麵蝦壽司（S／M尺寸）

誰有想過我們的大英雄竟然會變成一隻蝦壽司？幾乎全白的設計，顯得比平常更胖嘟嘟，身上的蝦紋塗鴉也是相當可愛，完全沒有愧對他原本療癒的形象。

▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）
 

＃奇奇蒂蒂軍艦壽司（僅S尺寸）

這對雙胞胎花栗鼠兄弟每次出場都萌翻一票粉絲，通紅的大鼻子是他們最鮮明的特色，總是同進退的他們這次也不例外，一起變成了軍艦壽司，背後插上一片小黃瓜，幫他們的可愛程度又加了不少分。

▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）

＃布魯托鮭魚卵（僅S尺寸）

日本料理的基本款「親子丼」也被玩翻了，沒想到有一天鮭魚會被布魯托代替，頭上的鮭魚卵放好放滿，真是讓人看了食慾大增。

▲迪士尼推TsumTsum壽司系列。（圖／翻攝自disneyshop.com）

受大人、小朋友都喜愛的皮卡丘大家都想養一隻，近期日本品牌Jam Store就推出一款「皮卡丘充氣娃娃」來讓大家美夢成真！這隻皮卡丘體型跟真的寵物差不多，小孩、大人都可以騎在上面玩，也能枕著當靠墊，可愛的造型直接讓人融化；這款娃娃還會散發香氣，放在家中能讓清新的森林香氣充斥整個空間，讓人能真正的舒緩、放鬆。

▲「皮卡丘充氣娃娃」售價8,250日圓（約台幣2,287元）。（圖／翻攝自jamstore.jp）

►社會寫實派插畫揭穿日常劣根性　說要多運動，但爬個樓梯都要我命

►雨天用「泡泡紙雨傘」瞬間療癒！夢幻色趕走壞心情　立體圖案好想戳

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

迪士尼, tsumtsum, 壽司, 花木蘭, Adidas
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 柯佳嬿素顏演高中生怕被嫌老　「勤保養」回春菜單公開 夏綠蒂公主穿860元Zara迎賓　凱特一身藍配親子裝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面