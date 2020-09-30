迪士尼「Tsum Tsum壽司」萌度爆表！米奇蓋上一片玉子燒捨不得開動

▲日本迪士尼將六個Tsum Tsum 角色做成壽司造型，每一款都別緻又可愛。（圖／翻攝自disneyshop.com，下同）

編輯／ChiNg

「LINE：Tsum Tsum」是迪士尼推出已久的手機遊戲，除了娛樂消遣以外，許多人更喜愛它精緻可愛的畫面，就像是消消樂2.0，手機螢幕佈滿各個迪士尼經典角色甚至是漫威超級英雄系列多到數不清。而這次日本迪士尼推出了米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂等六款重量級角色為主角的「TSUM TSUM壽司系列」，在米奇身上蓋一層玉子燒，在布魯托頭上放滿鮭魚卵，萌度爆表！

在 Instagram 查看這則貼文 松松閣迪士尼代購DisneyPickUp（@cnd.corner）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 6:55 張貼

此壽司系列共推出S、M兩種尺寸，S（約9.5cm）大小的共有6款，M款（約29cm）僅推出米奇、唐老鴨、杯麵三款造型。定價分別為880日圓／隻（約NT$244）及2,530日圓／隻（約NT$702）。

＃米奇玉子燒（S／M尺寸）

提到Tsum Tsum，當然少不了迪士尼的靈魂人物米奇！鐵粉們肯定都看過米奇從黑白變成如今身穿紅褲子的模樣，但你們一定沒看過他蓋上一片玉子燒，看起來真是可愛又可口。

＃唐老鴨鮪魚壽司（S／M尺寸）

唐老鴨加鮪魚蹦出新滋味，不知道是不是因為唐老鴨本身就是白色的，看起來就像一坨醋飯，所以此款沒有很違和，但視覺效果還是優秀。

＃杯麵蝦壽司（S／M尺寸）

誰有想過我們的大英雄竟然會變成一隻蝦壽司？幾乎全白的設計，顯得比平常更胖嘟嘟，身上的蝦紋塗鴉也是相當可愛，完全沒有愧對他原本療癒的形象。





＃奇奇蒂蒂軍艦壽司（僅S尺寸）

這對雙胞胎花栗鼠兄弟每次出場都萌翻一票粉絲，通紅的大鼻子是他們最鮮明的特色，總是同進退的他們這次也不例外，一起變成了軍艦壽司，背後插上一片小黃瓜，幫他們的可愛程度又加了不少分。

＃布魯托鮭魚卵（僅S尺寸）

日本料理的基本款「親子丼」也被玩翻了，沒想到有一天鮭魚會被布魯托代替，頭上的鮭魚卵放好放滿，真是讓人看了食慾大增。

受大人、小朋友都喜愛的皮卡丘大家都想養一隻，近期日本品牌Jam Store就推出一款「皮卡丘充氣娃娃」來讓大家美夢成真！這隻皮卡丘體型跟真的寵物差不多，小孩、大人都可以騎在上面玩，也能枕著當靠墊，可愛的造型直接讓人融化；這款娃娃還會散發香氣，放在家中能讓清新的森林香氣充斥整個空間，讓人能真正的舒緩、放鬆。

▲「皮卡丘充氣娃娃」售價8,250日圓（約台幣2,287元）。（圖／翻攝自jamstore.jp）



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