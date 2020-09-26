金鐘・紅毯／曾莞婷「素爆」輸了　最美孕婦白家綺穿紅色洩寶寶性別

記者王則絲／台北報導

第55屆金鐘獎於今（26日）晚登場，女星曾莞婷與白家綺將於稍晚擔任頒獎典禮第一段節目主持人，兩人於前後於星光大道紅毯亮相。

以往多以美豔造型、好身材形象著稱的曾莞婷，在今晚紅毯上穿著ALEX PERRY黑色削肩落地長洋裝，略顯低調黯淡，非常的「素」，讓身上的珠寶成整身亮點，戴上總價約台幣700萬元的寶格麗（BVLGARI）珠寶，成功提升整體氣勢。

▲曾莞婷金鐘55紅毯上服裝略顯黯淡，戴寶格麗珠寶提升氣勢與亮點。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）



▲BVLGARI SERPENTI 系列頂級孔雀石與鑽石手環，NT＄4,000,000。（圖／品牌提供）



▲BVLGARI SERPENTI 系列頂級孔雀石與鑽石耳環，NT＄2,500,000。（圖／品牌提供）



▲白家綺現身金鐘55紅毯。（圖／攝影中心）



反倒是有孕在身的白家綺選穿台灣設計師品牌BOB JIAN的亮紅色緊身禮服登場，開衩到大腿根部，大方露出整條美腿，腳踩RENE CAOVILLA繞腳踝高跟鞋，加上深V傲人爆乳令人目不轉睛，堪稱「最美孕婦」。白家綺表示今日選擇穿紅色是有特別原因的，代表肚裡懷的是女生寶寶。身上的珠寶行頭也沒輸，配戴SHEE’S FINE JEWELRY珠寶總價約NT＄6,829,800。