fb ig video ETtoday search mobile

金鐘・紅毯／袁艾菲挺雙峰制霸紅毯　LULU深V超低腰有夠辣

>

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,袁艾菲,SAIID KOBEISY,LULU,黃路梓茵。（圖／攝影中心）

▲袁艾菲跟老公一起走星光大道。（圖／攝影中心）

記者李薇／台北報導

第55屆金鐘紅毯上，女星爭奇鬥豔，袁艾菲身穿一件深V禮服，一走一動的光影間散發出細緻的閃閃光澤，底下裙襬透視風格展現出纖長雙腿，上半身更是露出性感北半球，超級厲害，整個人看起來優雅嬌媚。

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,袁艾菲,SAIID KOBEISY,LULU,黃路梓茵。（圖／攝影中心）

▲袁艾菲挑選了刺繡的的晚禮服。（圖／攝影中心）

袁艾菲挑選了芝加哥品牌Jasmine Galleria，性感迷人的黑色葉形刺繡晚禮服，採用有「蕾絲王」 之稱的偉特重工亮片刺繡蕾絲，手工釘縫上萬顆華麗珠飾，與肩上波浪網紗抓褶相互輝映，奢華柔美兼具，整款輕盈透視，深V與裙擺全透視設計盡展她姣好身材，散發出令人屏息的氛圍。

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,袁艾菲,SAIID KOBEISY,LULU,黃路梓茵。（圖／攝影中心）

▲LULU登上金鐘獎紅毯。（圖／攝影中心）

同樣也是露出性感深V的LULU（黃路梓茵），身穿黎巴嫩設計師SAIID KOBEISY的設計，絲絨材質的長版禮服，在胸前設計出天使之翼的荷葉邊，搭配上Roger Viver的高跟鞋、總價500萬元的De Beers珠寶，看起來既大方又華麗。

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,袁艾菲,SAIID KOBEISY,LULU,黃路梓茵。（圖／攝影中心）

▲LULU身穿SAIID KOBEISY的設計看起來簡約顯瘦。（圖／攝影中心）

不管是袁艾菲還是LULU，許多網友看到她們的穿搭，都不禁大讚「好辣」、「有夠性感」，幾乎都是一片好評，可見火辣的風格還是制霸紅毯的唯一指標。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘55, 第55屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 袁艾菲, SAIID KOBEISY, LULU, 黃路梓茵
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘･紅毯／豐腴女出頭天　鍾欣凌斗篷禮服殺出重圍

金鐘･紅毯／豐腴女出頭天　鍾欣凌斗篷禮服殺出重圍

金鐘・紅毯／大霈「前後雙開」火辣破表　黃豪平裙裝跟女藝人拼了

金鐘・紅毯／大霈「前後雙開」火辣破表　黃豪平裙裝跟女藝人拼了

金鐘・紅毯／小薰50萬金色禮服閃耀亮相　手臂太粗被封「壯臂女」

金鐘・紅毯／小薰50萬金色禮服閃耀亮相　手臂太粗被封「壯臂女」

金鐘・紅毯／吳姍儒亮黃花朵禮服一秒吸睛！「逗點」瀏海超搶鏡 減重名醫公開「168間歇性斷食」一周菜單　照著吃快速瘦下3公斤 《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊 神仙組合！金宇彬眼神殺爆一票粉絲　性感仙女韓素希真的下凡了 這組真的欠收藏！《神隱少女》稀有神明盒玩　腐爛神實體化莫名可愛 林心如早餐這樣吃維持辣媽體態　招認「有點多吧」！ 你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面