金鐘・紅毯／袁艾菲挺雙峰制霸紅毯　LULU深V超低腰有夠辣

▲袁艾菲跟老公一起走星光大道。（圖／攝影中心）



記者李薇／台北報導

第55屆金鐘紅毯上，女星爭奇鬥豔，袁艾菲身穿一件深V禮服，一走一動的光影間散發出細緻的閃閃光澤，底下裙襬透視風格展現出纖長雙腿，上半身更是露出性感北半球，超級厲害，整個人看起來優雅嬌媚。

▲袁艾菲挑選了刺繡的的晚禮服。（圖／攝影中心）



袁艾菲挑選了芝加哥品牌Jasmine Galleria，性感迷人的黑色葉形刺繡晚禮服，採用有「蕾絲王」 之稱的偉特重工亮片刺繡蕾絲，手工釘縫上萬顆華麗珠飾，與肩上波浪網紗抓褶相互輝映，奢華柔美兼具，整款輕盈透視，深V與裙擺全透視設計盡展她姣好身材，散發出令人屏息的氛圍。

▲LULU登上金鐘獎紅毯。（圖／攝影中心）

同樣也是露出性感深V的LULU（黃路梓茵），身穿黎巴嫩設計師SAIID KOBEISY的設計，絲絨材質的長版禮服，在胸前設計出天使之翼的荷葉邊，搭配上Roger Viver的高跟鞋、總價500萬元的De Beers珠寶，看起來既大方又華麗。

▲LULU身穿SAIID KOBEISY的設計看起來簡約顯瘦。（圖／攝影中心）

不管是袁艾菲還是LULU，許多網友看到她們的穿搭，都不禁大讚「好辣」、「有夠性感」，幾乎都是一片好評，可見火辣的風格還是制霸紅毯的唯一指標。