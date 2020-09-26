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金鐘・紅毯／35歲謝欣穎紅唇超逆齡　「深V開到肚臍」殺出血路

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▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲金鐘紅毯女星謝欣穎胸前深V殺出血路 。（圖／攝影中心攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

55屆金鐘紅毯星光熠熠，35歲女星謝欣穎入圍「迷你劇集最具潛力新人」與「迷你劇集女配角」等多項大獎獎，可謂來勢洶洶，今（26日）以招牌短髮搭配一身氣質黑色長裙緩緩步上紅毯，最大亮點就屬胸前開出「長長一條」令人目不轉睛，在眾多女星夾擊下獲得網友一片好評。

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲謝欣穎相中Isabel Sanchis黑色洋裝為今晚戰袍 。（圖／攝影中心攝）

謝欣穎今晚以招牌俐落短髮與一抹顯眼紅唇增添氣場，視線向下看，低調簡約的 Isabel Sanchis黑色洋裝，以流暢剪裁完美包覆她顯瘦身軀，然而最搶鏡的莫過於胸前火辣開出「長長一條」，深V直至肚臍上方才停下，使得上圍呼之欲出，且沒有佩戴項錬，肩頸線條相當乾淨，也算是今晚女星戰袍中尺度較為火辣的一套。

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲謝欣穎胸前開衩至肚臍上方才停下，搭配CARTIER（卡地亞）珠寶火力全開 。（圖／攝影中心攝）

最後搭配CARTIER（卡地亞）珠寶增添奢華氣息，裙裝下襬再以線條感黃、綠色系點綴，伴隨謝欣穎行走之餘閃閃發亮，上黑下亮的色系搭配相當巧妙，引發網友直呼：「35歲好凍齡」、「辣翻了。」

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