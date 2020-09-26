金鐘･紅毯／蝴蝶結裝最怕變禮物包　謝盈萱手一叉腰又美又帥

▲謝盈萱（右）與吳以涵都以《俗女養成記》入圍，連袂走金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

以《俗女養成記》分別入圍迷你劇（電視電影）女主角獎、女配角獎的「大嘉玲｣的謝盈萱，和「小嘉玲｣的吳以涵，連袂步上今晚的金鐘紅毯，謝盈萱身著LinLi Boutique獨家引進的西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體抓皺蝴蝶結黑白褲裝，沒有包禮物的感覺，她手一叉腰，又美又帥！

▲謝盈萱穿Isabel Sanchis立體蝴蝶結褲裝搭De Beers總價逾1800萬元的珠寶。（圖／攝影中心攝）

謝盈萱上半身超大的立體蝴蝶結超級搶眼，配上俐落的黑色褲裝恰好平衡，她不忘增添亮點，佩戴總值逾1800萬元的De Beers鑽石珠寶，她所選的款式全是線條簡潔但鑽石夠大夠亮的設計，光是總重7.93克拉的鑽石耳環就要價上千萬元，才夠份量。

▲De Beers Drops of Light 高級珠寶鑽石耳環，主鑽約3.1克拉，總重7.93克拉，約10,400,000元。（圖／De Beers提供，以下同）



▲De Beers Phenomena Reef 高級珠寶鑽石手環，鑽石總重29.66克拉，約7,450,000元。



▲De Beers Classic Line五層鑲鑽戒指（左）398,000元。

