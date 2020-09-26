金鐘・紅毯／柯佳嬿與許光漢壓軸亮相！　「低調雙黑」破3千萬珠寶加持

▲《想見你》男女主角許光漢（右）與柯佳嬿步上星光大道 。（圖／攝影中心攝）



記者鮑璿安／台北報導

55屆金鐘獎紅毯尾聲，終於迎來戲劇《想見你》男女主角許光漢與柯佳嬿步上星光大道，柯佳嬿今晚戰袍相中StellaMcCartney的黑色修身長裙，近2400萬元珠寶加持，增添影后的入圍氣勢；許光漢則佩戴伯爵750萬鑽錶加上全套DIOR簡約西裝，兩人珠寶總價超過3千萬，氣勢逼人。

▲柯佳嬿選擇StellaMcCartney的黑色修身長裙，整體造型保守，用2400萬元寶格麗珠寶增添氣場。（圖／攝影中心攝）



《想見你》入圍本次金鐘5項大獎，影后呼聲頗高的柯佳嬿稍早壓軸步上紅毯，今晚選擇StellaMcCartney的黑色修身長裙，整體造型相當保守，唯有露背帶來一絲火辣氣息。另外，柯佳嬿佩戴寶格麗祖母綠鑽石耳環與戒指珠寶，近2400萬元的天價提升不少氣場，不過礙於裙裝過於緊身，也讓原本身材就十分纖細的柯佳嬿，身型更顯單薄，被網友認為頭重腳輕，太像紙片人。

▲許光漢全套 DIOR 西裝搭配PIAGET（伯爵）750萬鑽錶，西裝外套 NT$105,000 。（圖／攝影中心攝）

入圍最佳男主角的許光漢，髮型俐落不失五官精緻，此次穿著全套 DIOR 西裝出席，以黑色單邊緞面領細節西裝外套搭配西裝褲相呼應，顯得身材相當精壯；再以白色刺繡襯衫提亮視覺效果，最後不忘佩戴PIAGET（伯爵）的750萬鑽錶，排場十分驚人。