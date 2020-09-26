金鐘･時尚／許光漢帥照多連發　755萬伯爵黑白鑽錶閃爆

▲許光漢穿全套DIOR西裝搭配伯爵鑽錶出席金鐘獎。（圖／DIOR提供）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金鐘獎男星們的穿搭普遍保守，只有范少勳在Berluti酒紅色鹿皮西裝外套上別上寶格麗（BVLGRI）冰棒胸針，顯得年輕活潑，其他男星都在錶上做文章，且幾乎都被超薄錶聞名的伯爵（PIAGET）包了，炎亞綸佩戴要價770萬元的陀飛輪鑽錶拿下最貴頭銜，而人氣最旺的許光漢戴伯爵755萬元的黑鑽時標頂級珠寶自動腕錶緊追在後。

▲許光漢人氣爆棚，成為時尚圈寵兒。（圖／DIOR提供）



▲許光漢戴伯爵Altiplano系列黑鑽時標頂級珠寶自動腕錶，7,550,000元。

在金鐘獎紅毯上引發高聲尖叫的許光漢，以全套DIOR西裝登場，為配合黑白look，他搭配伯爵Altiplano系列黑鑽與白鑽交織的珠寶錶，展現時髦的紳士風範；炎亞綸則走閃亮路線，不僅ATELIER VERSACE西裝bling bling，腕上的伯爵Altiplano手動上鍊飛行陀飛輪腕錶面盤也全鑲鑽，閃爆全場。

▲炎亞綸出席金鐘獎走閃亮路線，穿ATELIER VERSACE西裝搭配伯爵鑽錶與鑽戒。（圖／攝影中心攝）

▲炎亞綸戴伯爵Altiplano手動上鍊飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶（左）7,700,000元，Possession系列18K白金鑽戒560,000元。（圖／伯爵提供）



范少勳則是在服裝上勇敢選擇酒紅色，珠寶也大膽配的男星，在外套別上寶格麗FESTA系列頂級紅寶石與鑽石冰棒造型胸針，咬一口的造型卡哇伊，他同時佩戴OCTO FINISSIMO TOURBILLON超薄陀飛輪腕錶，超薄設計與正裝絕配。

▲范少勳穿Berluti酒紅色鹿皮西裝，別上寶格麗冰棒胸針很活潑。（圖／攝影中心攝）



▲范少勳佩戴的寶格麗FESTA系列頂級紅寶石與鑽石冰棒造型胸針（左）3,000,000元，OCTO FINISSIMO TOURBILLON超薄陀飛輪腕錶3,820,000元。（圖／寶格麗提供）