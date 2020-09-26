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金鐘・紅毯／真人版迪士尼公主都來了！莫允雯變茉莉、楊謹華像艾蓮娜

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記者李薇／台北報導

今年金鐘獎紅毯穿搭爭奇鬥豔，女星穿搭一個比一個誇張，《ET FASHION》就選出紅毯三位公主系穿搭，包括莫允雯、楊謹華、吳姍儒紛紛都上榜，讓人認不住想像是茉莉公主、艾蓮娜公主、貝兒公主。

莫允雯 茉莉公主

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,莫允雯,楊謹華,吳姍儒,。（圖／攝影中心／網路圖）

▲莫允雯穿搭很像茉莉公主。（圖／攝影中心／翻攝自迪士尼）

莫允雯身穿一件金色的低胸澎袖禮服，底下金色薄紗，展現出性感優雅，搭配上綁起的高馬尾，不禁讓人聯想到阿拉丁神燈裡面的茉莉公主，金色的緊身穿搭跟阿拉丁金色的皇宮內院不謀而合，加上馬尾根本就是真人版公主。

楊謹華 艾蓮娜公主

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,莫允雯,楊謹華,吳姍儒,。（圖／攝影中心／網路圖）

▲楊謹華則是艾蓮娜公主。（圖／攝影中心／翻攝自迪士尼）

身為紅毯每次出席的焦點，今年楊謹華選擇一套大紅色的Antoine Kareh Coutur蓬裙，要價4500美金（約13萬台幣），搭配脖子上BVLGARI珠寶以及Giuseppe Zanotti高跟鞋，但看起來很像迪士尼筆下的艾蓮娜公主。

吳姍儒 貝兒公主

▲金鐘獎,金鐘55,第55屆金鐘獎,金鐘紅毯,金鐘時尚,星光大道,莫允雯,楊謹華,吳姍儒,。（圖／攝影中心／網路圖）

▲吳姍儒很像是貝兒公主。（圖／攝影中心／翻攝自迪士尼）

吳宗憲的女兒吳姍儒這次在金鐘紅毯上穿上黃色的Toni Maticevski禮服，斜肩的設計在左邊設計出一朵花，看起來很像是穿了貝兒公主的黃色洋裝在身上，搭配總價約563萬的海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶加持，看起來閃耀華麗。

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關鍵字：

金鐘獎, 金鐘55, 第55屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 莫允雯, 楊謹華, 吳姍儒
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