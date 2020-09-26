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金鐘・紅毯／許光漢安全牌輸了！「三帥男星」出爐　范少勳酒紅套裝緊追

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記者鮑璿安／台北報導

第55屆金鐘獎星光大道稍早落幕，此次《ET FASHION》邀請台灣設計師周裕穎（Justin）擔任紅毯評審，為大家選出「三帥男星」，周裕穎認為今年男星的紅毯造型普遍安全牌，若是可以大膽挑戰一下，或許會有很好的效果，而他評選出的結果相當意外，由浩子擠下許光漢奪得「紅毯第一帥」。

紅毯第三帥 范少勳

范少勳／阮三个 2。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼ 金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲范少勳以Berluti酒紅色鹿皮西服套裝亮相，色系獨特順利擠進紅毯前三帥。（圖／攝影中心攝）

范少勳今晚以Berluti酒紅色鹿皮西服套裝亮相，獨特的Patina 染色視覺是男星少有的色系，周裕穎表示：「顏色是很好的示範，而且和高領是一整套，搭配效果極佳。」唯一缺點在於腳踩的Hoxton 皮革靴略顯突兀，再加上褲裝過長，是比較可惜的地方。

紅毯第二帥 許光漢

▲許光漢。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼ 許光漢 。（圖／DIOR提供）

▲許光漢全套 DIOR 西裝演繹簡約帥度 。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

許光漢順利擠進紅毯前三名，這次穿著全套 DIOR 西裝，以黑色單邊緞面領細節西裝外套搭配西裝褲相呼應， 輕鬆打造簡約帥度，且佩戴伯爵750萬鑽錶增添氣勢，周裕穎認為許光漢的造型很適合他的內斂個性，而且剪裁非常符合身型，是比較安全牌的穿著。

紅毯第一帥 浩子（謝炘昊）

▲▼ 金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲浩子將寬褲演繹得恰到好處，大膽挑戰的特質備受肯定 。（圖／攝影中心攝）

浩子成功拿下本次金鐘獎紅毯男星第一帥，周裕穎點出關鍵原因，「通常藝人對寬褲很排斥，但是浩子這條灰色褲子很俐落，看了都會想找他來走秀。」另外，第一名需要有大膽挑戰的特質，這點浩子有做到，但飾品或許可以再簡單一點，整體質感就會更好。

▲▼ 周裕穎 。（圖／ET FASHION製圖）

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關鍵字：

金鐘獎, 金鐘55, 第55屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道
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