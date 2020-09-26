fb ig video ETtoday search mobile

金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合

>

記者王則絲／台北報導

第55屆金鐘獎星光大道紅毯落幕，正式進入頒獎典禮，女星們爭奇鬥豔非常有看頭，今日《ET FASHION》特別邀請到國際知名台灣設計師周裕穎為大家選出本屆金鐘獎星光大道「紅毯5美」，極負眾望的柯佳嬿位居第二，著帥氣褲裝的謝盈萱則一路殺進前五！

第一美：莫允雯

女星莫允雯以《用九柑仔店》入圍本屆金鐘獎最佳女主角，今日選穿一襲閃耀金色禮服走紅毯，一頭及腰長捲髮綁起高高的馬尾襯托出個性，重點在於下半身的透視薄紗設計，讓她整雙腿在禮服下全現形，周裕穎表示：「髮型很出眾，很多女星差在髮型，她的狂野氣質有表現出來，透視服裝材質算是比較大膽，不過有些細節腰線、胸線可以再完美一點。」

▲莫允雯。（圖／ETtoday攝影中心）

莫允雯。（圖／ETtoday攝影中心）

第二美：柯佳嬿

背負粉絲們強烈期望的柯佳嬿以《想見你》一劇入圍最佳女主角，今晚紅毯戰袍選擇StellaMcCartney的黑色合身長洋裝，盡顯優雅氣質，周裕穎也認為：「柯佳嬿選擇的禮服與個人特質很適合。」不過依然有亮點藏在背後，一轉過身大面積的挖空設計露出無瑕美背，增加不少女人味與女神架勢，今日身上更是有著近2400萬元的寶格麗（BLVGARI）珠寶加持。

▲柯佳嬿。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯佳嬿。（圖／ETtoday攝影中心）

第三美：楊謹華

紅毯常客楊謹華今日身穿Antoine Kareh Couture的大紅色宮廷風禮服踏上星光大道，領口直直開到胃，渾圓胸型呼之欲出，展現大方的性感，周玉穎：「80年代宮廷線條是亮點，搭配珠寶整個分量感很夠，第三名當之無愧，其他地方恰到好處。」胸前寶格麗項鍊要價3,100萬元。

▲姚淳耀　楊謹華。（圖／ETtoday攝影中心）

第四美：謝欣穎

而入圍本屆金鐘獎迷你劇集女配角的謝欣穎今日也難得性感現身，選穿Isabel Sanchis的洋裝亮相紅毯，深V直直延伸到肚臍，周玉穎認為，雖然深V的還有LULU，但是謝欣穎的深V不刻意露，下秒的亮片細節更為出眾。珠寶行頭方面則是搭配CARTIER。

謝欣穎。（圖／ETtoday攝影中心）

謝欣穎。（圖／ETtoday攝影中心）

第五美：謝盈萱

在《俗女養成記》中演出大獲好評的謝盈萱，今年金鐘獎再度以褲裝登上紅毯，身穿Isabel Sanchis的黑白褲裝，前側開衩延長腿部線條，並運用品牌標誌性的立體蝴蝶結設計增添造型亮點，不過周裕穎提到：「蝴蝶結的挺拔度跟她本身不太搭。」與謝盈萱纖瘦的體型形成反差，「但是展現新時代女性的美。」

▲謝盈萱。（圖／ETtoday攝影中心）

▲謝盈萱。（圖／ETtoday攝影中心）

▲周裕穎。（圖／etfashion製圖）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘55, 第55屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 周裕穎, 莫允雯, 柯佳嬿, 謝欣穎, 謝盈萱, 楊謹華
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

減重名醫公開「168間歇性斷食」一周菜單　照著吃快速瘦下3公斤

減重名醫公開「168間歇性斷食」一周菜單　照著吃快速瘦下3公斤

《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊

《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊

金鐘・紅毯／許光漢安全牌輸了！「三帥男星」出爐　范少勳酒紅套裝緊追

金鐘・紅毯／許光漢安全牌輸了！「三帥男星」出爐　范少勳酒紅套裝緊追

神仙組合！金宇彬眼神殺爆一票粉絲　性感仙女韓素希真的下凡了 這組真的欠收藏！《神隱少女》稀有神明盒玩　腐爛神實體化莫名可愛 林心如早餐這樣吃維持辣媽體態　招認「有點多吧」！ 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 金鐘・紅毯／柯佳嬿與許光漢壓軸亮相！　「低調雙黑」破3千萬珠寶加持 你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格 蔡詩芸「失心瘋買包」破10萬觀看　喊王陽明來付錢就為D-Styling

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面