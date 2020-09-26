金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合

記者王則絲／台北報導

第55屆金鐘獎星光大道紅毯落幕，正式進入頒獎典禮，女星們爭奇鬥豔非常有看頭，今日《ET FASHION》特別邀請到國際知名台灣設計師周裕穎為大家選出本屆金鐘獎星光大道「紅毯5美」，極負眾望的柯佳嬿位居第二，著帥氣褲裝的謝盈萱則一路殺進前五！

第一美：莫允雯

女星莫允雯以《用九柑仔店》入圍本屆金鐘獎最佳女主角，今日選穿一襲閃耀金色禮服走紅毯，一頭及腰長捲髮綁起高高的馬尾襯托出個性，重點在於下半身的透視薄紗設計，讓她整雙腿在禮服下全現形，周裕穎表示：「髮型很出眾，很多女星差在髮型，她的狂野氣質有表現出來，透視服裝材質算是比較大膽，不過有些細節腰線、胸線可以再完美一點。」

第二美：柯佳嬿

背負粉絲們強烈期望的柯佳嬿以《想見你》一劇入圍最佳女主角，今晚紅毯戰袍選擇StellaMcCartney的黑色合身長洋裝，盡顯優雅氣質，周裕穎也認為：「柯佳嬿選擇的禮服與個人特質很適合。」不過依然有亮點藏在背後，一轉過身大面積的挖空設計露出無瑕美背，增加不少女人味與女神架勢，今日身上更是有著近2400萬元的寶格麗（BLVGARI）珠寶加持。

第三美：楊謹華

紅毯常客楊謹華今日身穿Antoine Kareh Couture的大紅色宮廷風禮服踏上星光大道，領口直直開到胃，渾圓胸型呼之欲出，展現大方的性感，周玉穎：「80年代宮廷線條是亮點，搭配珠寶整個分量感很夠，第三名當之無愧，其他地方恰到好處。」胸前寶格麗項鍊要價3,100萬元。

第四美：謝欣穎

而入圍本屆金鐘獎迷你劇集女配角的謝欣穎今日也難得性感現身，選穿Isabel Sanchis的洋裝亮相紅毯，深V直直延伸到肚臍，周玉穎認為，雖然深V的還有LULU，但是謝欣穎的深V不刻意露，下秒的亮片細節更為出眾。珠寶行頭方面則是搭配CARTIER。

第五美：謝盈萱

在《俗女養成記》中演出大獲好評的謝盈萱，今年金鐘獎再度以褲裝登上紅毯，身穿Isabel Sanchis的黑白褲裝，前側開衩延長腿部線條，並運用品牌標誌性的立體蝴蝶結設計增添造型亮點，不過周裕穎提到：「蝴蝶結的挺拔度跟她本身不太搭。」與謝盈萱纖瘦的體型形成反差，「但是展現新時代女性的美。」