金鐘・妝髮／謝欣穎、莫允雯、柯佳嬿「自帶高級感」榮登3美

▲三位女星不刻意隆重，裝扮的像自己更出色。（圖／攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

第55屆金鐘獎星光大道完美落幕，紅毯更是個女星比美之地，妝髮更是決勝關鍵。《ET FASHION》今年有請彩妝師王盈喬選出紅毯妝髮三美，她分享紅毯妝髮不需要「比隆重」，與服裝搭配得宜，有時越簡單反而越有高級感。

謝欣穎個性紅唇扮「清新」

謝欣穎紅毯深V開到肚臍讓人驚豔，能開得出此高級優雅，全靠妝髮撐出氣場。當服裝已經很有造型時，妝髮反而要簡單，謝欣穎頂著線條感短髮大氣俐落，整體妝容只強調雙唇，用紅色和身上的光澤感下身做出反差，讓人覺得好有氣質。

▲（圖／齊心娛樂提供）

莫允雯「微調輪廓」變精緻

一般人都覺得穿禮服應該要配隆重妝髮，莫允雯倒是反其道而行，底妝強調光澤，雙唇用霧面泰奶色唇膏來襯托膚色，整體重點放在眼妝，利用輪廓陰影來放大眼神。頭髮則是接上長捲髮綁成高馬尾，妝髮巧妙平衡，反而讓人印象深刻。

柯佳嬿「濕髮線條」很時髦

柯佳嬿今天一身黑讓人驚豔，但柯佳嬿妝髮並沒有做黑髮配紅唇的大眾選擇，而是她仍然像她自己，當妝容正常發揮時，就得靠髮型的一點小心機撐場，像是她今天短髮就加入了濕潤線條感，在典禮燈光下不顯毛躁，自帶光澤就很有高級感。

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