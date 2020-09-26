金鐘・紅毯／個人意見批：莫允雯是富貴水晶餃、天心像是哥德式天燈

記者李薇／台北報導 圖／攝影中心

第55屆金鐘獎紅毯在稍早結束，針對這次紅毯，個人意見覺得楊謹華Antoine Kareh Couture的穿搭，深V高衩還有蓬袖，太過讓人無法呼吸，「看起來像一個十分成人版的小紅帽」，而很多人覺得超美的莫允雯White Atelier禮服，則因為透視的地方太怪，「是一個很富貴的水晶餃的狀態」。

不只是楊謹華跟莫允雯，蔡淑臻25萬的Inbal Dror白色禮服，搭配迷濛的拍照風格，鞋子是膚色交叉織帶，看起來整體造型來源很像是南丁格爾；另外，天心挑選的Saiid Kobeisy深V黑色禮服設計，絲絨的上半身質地，「唯一可惜的是裙擺材質在這燈光下，讓人想起一個哥德風的天燈。」

另外，面對搞怪的范曉萱，個人意見認為，她穿搭很忠於自我，大型的珍珠項鍊有一絲幽默感，但妝髮可以不用如此強烈，不然看起來就有一絲小燕姐的氣氛；而吳姍儒黃色的Toni Maticevski洋裝雖然看起來很別緻，但仔細一看又很像「麥當勞會用的那種起司片，邊緣因為熱度有點皺折。」

除了女星角逐美麗，男星當然也在搶帥，不過針對這次紅毯的男星，個人意見覺得張孝全的西裝像是打扮成甄子丹來參加、炎亞綸的淡粉色漸層鑽飾設計Versace西裝看起來就像紅鶴、范少勳的漸層紅褐色皮革樣式Berluti西裝「突然讓我好想吃東山鴨頭」。