金鐘・妝髮／女星髮型比妝更吸睛！吳姍儒「逗點」瀏海、謝欣穎龍鬚太搶鏡

▲今年紅毯女星髮型比妝容更有亮點。（圖／攝影中心、三立電視提供）

記者張毓容／台北報導

第55屆電視金鐘獎星光大道以夯劇《想見你》男女主角許光漢和柯佳嬿壓軸登場，掀起紅毯最高潮後完美落幕。今年許多大咖女神齊聚一堂，除了看禮服、看珠寶，女星們的妝容髮型也是一大亮點，能看出接下來的流行趨勢。綜觀此次紅毯女星的妝髮造型，或許因頒獎典禮需帶口罩進行，比起大多數偏清淡的妝容，女星們頭上的一眾瀏海造型更搶眼，從復古感波浪瀏海到時尚前衛的「逗點瀏海」、龍鬚瀏海全登場。

▲小薰紅毯禮服失利但妝髮造型卻很有看頭。（圖／攝影中心、三立電視提供）



復古波浪瀏海：小薰



以《追兇500天》入圍「迷你劇集女主角獎」的小薰（黃瀞怡），今天紅毯上選穿黎巴嫩設計師Tonyward設計的一襲亮片透膚禮服，雖然因不修身被網友狠批失利，但其實她頭頂復古波浪瀏海造型與華麗禮服十分相稱，整體風格搭配合宜。而她頒獎典禮時也延用復古瀏海髮型，且把收起的中長髮梳整於耳後，搭配紅唇和俐落禮服，復古華麗感十足，整體造型甚至比紅毯更美。

▲力拼「連莊」主持人獎的Sandy吳姍儒，今天以「逗點瀏海」搭配亮黃色禮服搶鏡。（圖／攝影中心）

逗點瀏海：吳姍儒



而今年即將力拼「連莊」主持人獎的Sandy吳姍儒，身穿Toni Maticevski亮黃色花朵抓皺禮服踏上紅毯就讓人眼睛一亮，不僅禮服顏色、設計夠吸睛，看似平淡的高丸子髮髻更搭配「逗點瀏海」帶出小巧思，瞬間變得超搶鏡，讓本來偏向可愛風格的髮型更多了時髦氣息，更能襯出禮服和珠寶的精緻優雅。

▲謝欣穎帶出以「龍鬚瀏海」為短髮帶出小巧思。（圖／攝影中心）

龍鬚瀏海：謝欣穎、曾莞婷



入圍「迷你劇集女配角」的氣質女神謝欣穎，今天罕見以深V開到肚擠的Isabel Sanchis黑色拼接洋裝辣秀好身材，除了搭配霸氣紅唇撐出氣勢，一頭烏黑短髮以all back整齊收於耳後帶出俐落感的同時，不忘抽出幾絲瀏海打造時尚感十足的「龍鬚瀏海」，讓短髮造型感更豐富。

▲曾莞婷靠「龍鬚瀏海」和珠寶帶出時尚氣勢。（圖／攝影中心）

「台劇女神」曾莞婷今晚擔任頒獎典禮第一段節目主持人，以美豔好身材形象著稱的她，今晚一反常態以ALEX PERRY黑色削肩落地長洋裝，素到不行、低調踏上紅毯，好在還有總價700萬元的寶格麗（BVLGARI）珠寶和「龍鬚瀏海」為整體造型增添了亮點，尤其微彎的「龍鬚瀏海」更為柔順長捲髮增添了時尚氣勢。

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