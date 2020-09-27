金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

▲擔任頒獎人的賈靜雯佩戴總價逾60,000,000元的Tiffany珠寶登上金鐘舞台。（圖／翻攝自YouTube／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金鐘獎最貴氣珠寶不是落在入圍者身上，而是擔任頒獎人的賈靜雯突圍，她穿Marchesa禮服搭Tiffany & Co.特別為她調來首次曝光的Tiffany Jean Schlumberger高級珠寶系列全新作品，包括圓頂皇冠設計藍寶石與鑽石耳環、主石逾8克拉的蜜蜂設計鑽石戒指，搭配珍罕的2.75克拉綠鑽戒指，總值超過6000萬元，稱霸全場，可惜她的頭髮僵直，把耳環都遮住了。

▲賈靜雯於後台拍美照，秀出總價約6800萬元的Tiffany珠寶。（圖／Tiffany提供）

▲Tiffany Jean Schlumberger 圓頂皇冠設計藍寶石與鑽石耳環，約8,000,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）



▲Tiffany鉑金鑲嵌2.75克拉綠鑽戒指（左）約30,000,000元，Tiffany Jean Schlumberger蜜蜂設計逾8克拉鑽石戒指約30,000,000元。

楊謹華與天心則不約而同都選擇穿性感的深V禮服搭配華麗項鍊亮相，極相似的穿搭技巧洩露姊妹淘的好默契。楊謹華大膽選擇寶格麗（BVLGARI）2款Serpenti系列鑽石項鍊，且一次纏上兩條蛇，一款是頸圈式，另一條是雙圈蛇項鍊，創造迷人的層次感。

▲楊謹華以低胸Antoine Kareh Coutur蓬裙搭配寶格麗頂級珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）



▲楊謹華戴的寶格麗Serpenti祖母綠與鑽石頸鍊（上）13,000,000元，Serpenti鑽石雙圈項鍊17,000,000元。



同樣以性感look吸睛的天心，搭配總價逾4200萬元的De Beers珠寶，由於禮服是黑色系，因此她靠珠寶增色，佩戴靈感源自電光雕魚、鑲嵌白鑽與黃鑽的Electric Cichlid項鍊，同時戴上黃鑽戒，為整體增添亮點；同樣穿開深V禮服的謝欣穎與兩位前輩不同，不戴長項鍊，而改戴卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹耳環、手環與戒指，特別將美洲豹手環戴在長袖上，很懂得展現「高級美」。

▲天心穿深V禮服搭配總價逾4200萬元的De Beers珠寶。（圖／攝影中心攝）



▲De Beers Electric Cichlid高級珠寶項鍊（左）約18,900,000元，Thames Path鑽石耳環約6,650,000元。（圖／De Beers提供）



▲謝欣穎禮服同樣開深V，但她選擇戴不戴項鍊，而搭卡地亞Panthère de Cartier耳環、手環與戒指。（圖／卡地亞提供）