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金鐘・時尚／「ET FASHION網友評紅毯」揭曉！炎亞綸力壓許光漢成最帥、LULU第一美

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▲▼ET FASHION網友評紅毯。（圖／攝影中心、三立電視提供）

▲炎亞綸、LULU獲ET FASHION網友票選為本屆紅毯最帥和最美。（圖／攝影中心）

記者張毓容／台北報導

第55屆金鐘獎星光大道於稍早前完美落幕，《ET FASHION》這次特別於IG上邀請網友化身「評審團」，以7～10分的評分標準讓近8000名粉絲共同票選出紅毯最帥以及最美。結果終於出爐，炎亞綸以9.84的高分力壓許光漢成為最帥，而紅毯最美則由深V大秀性感又大方得宜的LULU（黃路梓茵）拿下。

＃IG網友票選紅毯最帥：炎亞綸 9.84分

▲▼ET FASHION網友評紅毯。（圖／攝影中心、三立電視提供）

▲炎亞綸以超吸睛「流星裝」搭配帥氣髮型讓人印象深刻。（圖／攝影中心）

《ET FASHION》這次讓IG粉絲化身時尚評審，票選出自己心中紅毯最帥，結果由身穿超吸睛「流星裝」的炎亞綸以平均9.84的高分奪下此次紅毯第一帥寶座，而以《想見你》入圍男主角、人氣超高的許光漢則以平均9.76分與第一名擦肩而過，居於第二。

以典禮主持人身份出席的炎亞綸，身穿雙色亮片漸層的ATELIER VERSACE訂製西服，搭配770萬的PIAGET陀飛輪腕錶和同品牌 Possession系列18K白金鑽石戒指，化身「流星王子」降臨在紅毯上，在一票安全牌穿搭的男藝人中更顯得亮眼，搭配神來一捲的瀏海和網友大讚的神仙顏值，獲得眾多網友支持。

＃IG網友票選紅毯最美：LULU（黃路梓茵） 9.69分

▲▼ET FASHION網友評紅毯。（圖／攝影中心、三立電視提供）

▲LULU以華麗深V禮服搭配小煙燻妝容性感現身，獲得網友一致好評。（圖／三立電視攝影、攝影中心）

而本次網友票選第一美則由LULU（黃路梓茵）打敗一眾女神級女星拿下紅毯最美寶座！入圍「綜藝節目主持人獎」的LULU，今天以黎巴嫩設計師SAIID KOBEISY的黑色絲絨長禮服踏上紅毯，胸前以荷葉邊設計點綴並深V一路開到腰下，搭配個性又性感的小煙燻眼妝，辣度破表，加上Roger Viver高跟鞋和總價500萬元的De Beers珠寶點綴，讓整體造型性感華麗又不失大方，風格搭配極好，讓網友都大讚「好辣」、「有夠性感」，以一片好評當選紅毯最美。

就連國際知名台灣設計師周裕穎在評選本屆金鐘星光「紅毯5美」時，也肯定LULU的造型，列為遺珠之憾。

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