金鐘・紅毯／《想見你》CP不負眾望登「螢幕情侶」TOP1　炎亞綸意外與她超速配

記者王則絲／台北報導

第55屆金鐘獎紅毯上帥的帥、美的美，今年大家的造型與行頭很有看頭，除了大家最關注的「5美」與「3帥」已出爐，《ET FASHION》也在IG上邀集廣大網友們票選此次紅毯造型上最登對的「螢幕情侶」，在5美3帥都落居第二的許光漢和柯佳嬿，這回終於榮登榜首！較意外的是，炎亞綸與今日沒有交集的謝欣穎，兩人因閃閃發光的紅毯戰服特別速配，也入選為第三名。

▲柯佳嬿、許光漢金鐘紅毯同框。（圖／攝影中心）



TOP1.許光漢 X 柯佳嬿 網友評分：9.9

被譽為2020必看神劇的《想見你》，男主角許光漢與女主角柯佳嬿雙雙入圍本屆金鐘獎最佳男、女主角，呼聲超高，這對超高顏值的《想見你》CP在紅毯上以黑色裝扮互相搭配，雖然略顯低調，兩人在「5美」、「3帥」榜上都落在第二名，不過許光漢和柯佳嬿走在一起的畫面太美好，不禁令人想起劇中甜蜜畫面，以非常懸殊的分數擊敗其他對組合，終於榮登「螢幕情侶」第一名，不負眾望！

▲許光漢穿全身DIOR亮相紅毯。（圖／DIOR提供）



TOP2.LULU X 陳漢典 網友評分：9.6

LULU（黃路梓茵）與陳漢典攜手走紅毯，同樣選穿黑色系服裝，平常一同主持節目默契滿點，觀眾們已經很習慣兩人同框的互動與畫面，今日LULU超深V禮服特別有女人味，穿上西裝的陳漢典也帥氣許多，LULU挽著陳漢典的手畫面和諧，網友們也非常捧場。

▲LULU、陳漢典同框，難得飄出CP感。（圖／攝影中心）



TOP3.炎亞綸 X 謝欣穎 網友評分：9.5

第三名「螢幕情侶」較為令人意外，今日沒有交集的炎亞綸與謝欣穎，都選擇了閃亮風格的穿著，炎亞綸以一身雙色漸層的ATELIER VERSACE高級訂製西服亮相，在眾星裡十分閃耀出眾，網友也稱讚：「終於有不無聊的西裝，超帥。」而謝欣穎則是穿上Isabel Sanchis黑色極深V洋裝，性感吸睛，下身的人魚亮片造型裙襬更加分，兩人走起路來都在發光，因此也被獲選為本次金鐘紅毯「螢幕情侶」第三位。

▲意外速配！炎亞綸、謝欣穎都選穿閃亮造型。（圖／攝影中心、翻攝自炎亞綸IG）