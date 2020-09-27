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金鐘・時尚／柯佳嬿踩金鞋奪女主角！莫允雯、白家綺紅毯竟穿同一雙

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▲▼ 莫允雯、白家綺「撞鞋」好默契 。（圖／品牌提供）

▲經典的水鑽鞋款，是女星們紅毯上的加分配備。（圖／攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星金鐘典禮拚行頭也拚腳底風光，女星們一字排開，大家不約而同選擇水鑽高跟鞋，百搭又能拉高身材比例，或是選擇膚色、黑色等顏色，也都是紅毯的百搭款式。

▲▼莫允雯、白家綺「撞鞋」好默契 。（圖／攝影中心、品牌提供）

▲JIMMY CHOO黑色CAREY鞋款，約36,800元。

以《俗女養成記》入圍入圍迷你劇集女主角獎的謝盈萱，她腳踩JIMMY CHOO的黑色經典款”CAREY”穿她身上顯得大方優雅，纏繞在腳踝上的設計則拉長整體的比例，看起來十分修身。

▲▼莫允雯、白家綺「撞鞋」好默契 。（圖／攝影中心、品牌提供）

▲René Caovilla 經典銀色CLEO系列螺旋水鑽高跟鞋，52,800元。

入圍戲劇節目女主角的莫允雯和本屆金鐘獎典禮主持人的白家綺，很有默契選擇René Caovilla經典鞋履款式，於典禮中展現品牌著名的奢華、華麗風格，並散發優雅氣息。

▲▼莫允雯、白家綺「撞鞋」好默契 。（圖／攝影中心、品牌提供）

▲René Caovilla 經典紅色CLEO螺旋水鑽高跟鞋，46,800元。

▲▼女星「撞鞋」好默契。（圖／品牌提供）

▲Giuseppe Zanotti金鞋給柯佳嬿帶來好運。（圖／品牌提供）

新科金鐘影后柯佳嬿，身穿小露酥胸的黑色禮服，腳踏著的是Giuseppe Zanotti鑲有金屬裝飾的黑金色跟鞋，華麗個性的設計，儼然成為整體造型主角。

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金鐘獎, 金鐘55, 第55屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 金鐘妝髮, 白家綺, 莫允雯, 謝盈萱
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