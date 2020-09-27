星．變美／晉身小臉女星！梁靜茹「倒三角飲食法」甩肉16Kg

▲梁靜茹離婚後更美，瘦身成功被人誇「撞臉」侯佩岑。（圖／翻攝自IG/fishleong616）

編輯/ Lily

心情愉悅，人也會變得漂亮是真的，梁靜茹去年傳出離婚後，變得更美了！42歲的她憑著運動和飲食習慣甩肉成功，晉身纖瘦女星行列，其中她的「倒三角減肥法」超值得學習，只要改變進食順序就可以。

身材嬌小的梁靜茹雖然不胖，但是肉肉臉常讓她在鏡頭面前很吃虧，尤其是生完兒子後，身上還沒瘦下來的一圈肉，令她很苦惱。曾試過一天一餐、或是不吃碳水化合物來瘦身，雖然能在短時間瘦下卻難以維持，直到她開始實行「倒三角飲食法」搭配規律運動習慣，整個人才瘦下來。

調整食物順序

所謂的倒三角飲食法，第一步就是要調整飲食的順續，吃飯時先喝湯、蔬菜和肉類，最後才吃澱粉，也就是把碳水化合物放在最後。利用蔬菜、蛋白質增加飽足感，之後就能減少碳水化合物的攝取，

在 Instagram 查看這則貼文 梁靜茹 Fish Leong（@fishleong616）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 上午 6:07 張貼

早餐最豐盛

除了調整食物順序外，一日三餐的份量才是倒三角飲食法的精髓，秘訣就是早餐豐盛、午餐適量、晚餐清淡」，可以盡量把想吃的東西放在早上，午餐和晚餐就以口味清淡的輕食為主，盡量別帶給身體多餘負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 梁靜茹 Fish Leong（@fishleong616）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 12:29 張貼

她曾在IG上分享，早餐最愛來一杯香蕉蜂蜜牛奶，因為香蕉的膳食纖維豐富，能促進腸胃蠕動且幫助排便，是鏟小腹的好幫手，也可以將牛奶換成豆漿。午餐時則以蔬果、無糖優格、雞蛋、雞肉當作一餐，力求飲食均衡，晚餐則是酪梨加上水煮蛋，或是蔬菜加上雞蛋，這樣清淡又有飽足感，學她這樣吃能夠減少身體負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 梁靜茹 Fish Leong（@fishleong616）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 1:09 張貼

一周放縱一天吃零食

和一般女生一樣，私底下的她也很愛吃蛋糕、洋芋片還有高熱量食物，但她和自己約定一周只能吃一次，可以吃但是份量要精算，偶爾放縱快樂一下更是持續減重的動力，只要在兩者之間取得平衡就OK。

在 Instagram 查看這則貼文 梁靜茹 Fish Leong（@fishleong616）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 上午 1:03 張貼

規律有氧運動「消水腫」

梁靜茹一直以來平常都有規律運動習慣，她熱愛游泳，藉由全身性的有氧運動來訓練心肺，更能幫助降低體脂，近來更迷上了空中瑜珈，幫助鍛鍊核心和四肢協調性，專注運動又能幫助減壓，每次看到鏡中自子變得更緊緻精實，更有動力繼續做下去。

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