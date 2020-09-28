減肥最怕胸部縮水！掌握4個飲食秘訣　甩開肥油不瘦胸

▲女生減肥最怕肥肉還在、胸部卻先瘦。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

減肥是許多人一輩子的「事業」，為了追求理想身材，時不時就要開啟瘦身計畫，但對許多女生來說，減肥最怕減錯地方，肥肉還沒甩開卻瘦到胸部！除了要避免節食、戒吃澱粉等過於激烈的不當減肥方法，再把以下4個飲食重點記好，就能讓減肥和維持胸部兩不誤，再也不怕瘦下來後胸部大縮水。

1.補充膠原蛋白



除了豐滿度，胸部是否Q彈、有沒有彈性，也是女生很在意的，而膠原蛋白是否攝取足夠就會影響這一點。想讓胸部保持挺立Q彈，減肥時也別忘了多補充像是海參、木耳、豬腳、雞皮、牛筋等含有膠原蛋白的食物，或是可利用膠原蛋白粉或美容飲來補充。

▲適時攝取健康優質脂類對瘦身有益無害，還能幫助維持胸部。（圖／翻攝IG@babebani）

2.適時補充優質脂類



有些女生還是有錯誤觀念，覺得減肥就應該要戒掉油脂，或是吃些含油食物就會發胖，但其實脂肪和碳水化合物、蛋白質是人體每日必需三大營養素，適量的油脂能提供能量，促進脂溶性維生素的吸收。更重要的是，乳房是充滿脂肪的器官，如果瘦身時一昧去除所有脂質，不僅容易讓肌膚變得鬆弛無光，缺乏脂肪的支撐，胸部當然會縮小。

適時攝取健康優質的脂肪於瘦身無害，還是維持胸部豐滿的關鍵，像是橄欖油、酪梨、堅果、鮭魚、海鮮、起司及富含OMEGA-3的食物都是好選擇。

3.多攝取維生素E和B群

荷爾蒙不僅在胸部發育時起到重要的作用，在維持胸部的豐滿和彈性上也是一大關鍵，尤其對於還處於發育期的青春期少女而言更是重要。平時可多吃富含維生素E或有助於荷爾蒙分泌的食物，包含花椰菜、高麗菜、豆漿、葵花籽油等。

另外，維生素B群也有益於促進荷爾蒙合成的作用，像是全穀類、豆類、牛奶、蛋黃、瘦肉、堅果類、深海魚類、及蘑菇、深綠色蔬菜等食物都是富含維生素B群的天然食物。

▲水分不足也會影響到胸部。（圖／翻攝IG@chuu_official）

4.多喝水



人體有70%是由水組成的，水更是人體許多重要的生理功能和代謝機制的必要元素，不僅我們的肌膚需要補水，胸部也是會需要補水的。當胸部內水液不足時，會使得腺體和結締組織收縮，導致胸部脂肪縮水。

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