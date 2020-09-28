夏綠蒂公主穿860元Zara迎賓　凱特一身藍配親子裝

▲英國威廉王子全家一身藍色，與生物學家David Attenborough爵士相見歡。（圖／翻攝kensingtonroyal IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子（Prince William）與王子妃凱特一家5口，日前邀請生物學David Attenborough爵士到他們住所肯辛頓宮作客，並在花園內放映他的新作《A Life On Our Planet》，威廉王子全家都穿藍色系服裝，恰好呼應最愛穿藍色襯衫的爵士，當中5歲的夏綠蒂公主尤其讓人驚訝抽高不少，穿上約860元的Zara長袖洋裝迎接貴客。

▲喬治王子（左）收到David Attenborough送的巨齒鯊牙齒，開心把玩。

王子妃凱特再度展現為一家人打理行頭的用心，在這個輕鬆愉快的場合，她穿上約4800元的Gabriela Hearst丹寧長洋裝亮相，長子喬治王子與么兒路易王子都穿Trotters的格子襯衫，分別搭配深藍色長褲與短褲，而長高許多的夏綠蒂公主，則再次穿上Zara童裝，是5月已售罄的款式。

▲威廉王子（右）與David Attenborough一同欣賞新作《A Life On Our Planet》。

男主人威廉王子也以深藍色針織衫搭襯衫，與家人一起搭成藍色親子裝；另一亮點是7歲的喬治王子見到偶像David Attenborough，害羞不敢直視，露出靦腆微笑並低著頭把玩David Attenborough送他的巨齒鯊牙齒，模樣超萌。

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