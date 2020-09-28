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李棟旭「牛奶腹肌」太誘人！新劇未開播先撒糖，粉絲直呼：噴鼻血

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記者王則絲／台北報導

以《鬼怪》中陰間使者一角紅遍亞洲的李棟旭，近期攜手韓女星趙寶兒的新劇《九尾狐傳》將上線，官方頻頻釋出預告畫面吊盡觀眾胃口，令人期待不已。而在正式開播之前，李棟旭、趙寶兒兩人搶先合體為《DAZED》拍攝了一組「濕身畫報」，讓粉絲們看得相當過癮，尤其是李棟旭的「牛奶腹肌」難得出來見人，必須儲存當桌面的吧！

李棟旭在《鬼怪》後人氣直上飆，後來的《觸及真心》、《他人即地獄》中演技大獲好評，而即將於10月7日開播的《九尾狐傳》也成為最受矚目、期待的一部新劇，比女生還要白皙的肌膚，加上混血感的精緻臉孔，本身自帶一股妖氣，由李棟旭來飾演「男生版的九尾狐」最適合不過。先前官方搶先釋出的劇照中，李棟旭穿著成套睡衣、衣服敞開，頂著凌亂的捲髮展現慵懶的性感氛圍，早已在網上瘋傳。

▲李棟旭。（圖／翻攝自IG）

▲李棟旭。（圖／翻攝自IG）

▲李棟旭。（圖／翻攝自IG）

▲《九尾狐傳》劇照釋出。（圖／翻攝自TVN）

這次李棟旭、趙寶兒兩人一同登上韓版《DAZED》10月號，新劇都尚未開播就超進度撒糖，搶先製造話題性，李棟旭穿著GUCCI的襯衫，再度直接不扣扣子，露出胸肌與腹肌，而趙寶兒身上則是一襲來自Alexander McQueen的芥黃色連衣裙，躺在李棟旭的雙腿之間，兩人一起泡在放滿水的浴缸中，衣服都浸濕了，性感指數滿點，令粉絲們看了直呼臉紅心跳：「噴鼻血！」、「太性感了。」

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關鍵字：

李棟旭, 趙寶兒, 雜誌, 九尾狐傳
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