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米蘭時裝周／VALENTINO聯名Levi’s牛仔褲曝光！MOSCHINO「人偶」走秀巨萌

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記者鮑璿安／台北報導

9月米蘭時裝周進入高潮階段，VALENTINO 2021春夏男女裝合併時裝秀在昨（27日）晚間登場，本季延續平等與浪漫的特質，映入眼簾的明亮色系與印花讓人身心舒暢，更揭曉了與Levi’s的合作單品。同時MOSCHINO則以迷你版人偶展示新裝，連看秀嘉賓都一同縮小，讓人看了會心一笑。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／路透）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／路透）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／路透）

▲VALENTINO 春夏首次男女裝合併，用大面積花朵傳遞浪漫。（圖／路透）

VALENTINO首次男女裝合併舉辦春夏大秀，選在滿是鮮花綠植的工廠中走秀，本季創意總監Pierpaolo Piccioli從平等主義出發，玩味則體現在超長或超短的剪裁設計，線條流暢自然；同時色調濃淡俱備，包括與肌膚渾然成一的裸色，還有璀璨奪目的鮮艷色彩，是本次一大亮點。像是草編蕾絲花朵在尼龍上綻放，拼湊成一簇簇的印花，花朵針織衫、飄逸雪紡長裙以及印花連衣裙都強調了不可或缺的浪漫質感。而柔中帶剛的鉚釘包以及花卉包，仍是在衣著搭配上成為點睛之筆。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／路透）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／路透）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／路透）

▲Levi’s® 1969 - 517經典小喇叭牛仔褲結合VALENTINO美學，男女皆可演繹。（圖／路透）

另一大亮點則是曝光了與Levi’s的合作單品，Levi’s® 1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，在最新Valentino Collezione Milano系列中，被Pierpaolo Piccioli重新建構，秉承517的標誌性風格，不分性別男女皆可輕鬆穿上，更注入了VALENTINO浪漫美學，最快2021初春就能與大家見面。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲時裝秀以懷舊情懷的影像揭幕，秀上嘉賓美國版Vogue總編Anna Wintour也變小（左） 。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 春夏系列受到疫情啟發，「要從新的起點出發，就需要從一些小的事情開始做起。」所以本季最有趣之處就是模特兒全都變成了縮小版的人偶，連嘉賓也不例外，美國版Vogue總編Anna Wintour（安娜溫特）、英國版Vogue總編Edward Enninful都「照了縮小燈」。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲服裝配飾縮小到了木偶的尺寸是為了聚焦工藝手法 ，緹花、蝴蝶結、抓皺細節依舊精緻。（圖／品牌提供）

當然，服裝配飾也隨之縮小到了木偶的尺寸比例，但衣著精緻度卻絲毫不減，在服飾的外部，出現了邊緣、接縫、緊身胸衣、版型和飾邊等內部細節；褲子的口袋像垂墜的花瓣一樣自由飄動著；低胸禮服上的拉鍊裝飾在禮服外部，以向後縫製的金色緹花飾邊收尾；洋裝經過反向工藝的精心打造，薄紗襯底長於裙擺，營造出非常規的比例與輪廓。一向俏皮的品牌風格，在本季卻格外浪漫，濃墨重彩散開成淺金色、公主亮藍色、豌豆嫩綠色和漂亮的粉紅色，給予世人後疫情時期的溫暖。 

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 創意總監Jeremy Scott也變成人偶 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭時裝周, VALENTINO, 2021, 春夏, 男裝, 女裝, MOSCHINO, Pierpaolo Piccioli
fashion.net

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