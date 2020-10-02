買不起AirPods沒關係　五款造型「藍牙耳機」激發你的選擇障礙

編輯／ChiNg

不知道從什麼時候開始耳機的地位僅次於網路，出門倘若忘記戴耳機，無論是通勤還是讀書、工作都相當不便，說不上哪裡怪，但就是早已習慣有音樂的生活。而在AirPods逐漸普及後，藍牙耳機也悄悄的取代了傳統有線耳機，除了能避免耳機線纏繞，掛一副在身上整個人就好像時尚不少，小編特蒐五款超有特色「藍牙耳機」，讓你不必再擔心要幫耳機換什麼造型的保護套，也能成為最獨特的全場焦點！

＃米奇草莓巧克力造型藍牙耳機

迪士尼授權的商品幾乎是無人不愛，每次推出新的周邊鐵粉們便立馬手刀下單，台灣品牌「InfoThink」推出這款造型耳機直接把充電盒做成了米奇，21世紀三個圓球的組合讓人直接聯想到最經典的米奇，紅底白點的褲子讓整體更顯活潑，最可愛的是背面竟然有一條可拆式的捲捲尾巴，聽音樂瞬間成為一件療癒的事情。

▲米奇造型藍牙耳機，配有雙色可替換入耳式耳塞，看起來就像一隻真的米奇，可愛到直接融化少女心；定價為NT$1,680。（圖／翻攝自InfoThink粉絲專頁，下同）

＃米妮草莓巧克力造型藍牙耳機

除了米奇，當然少不了同樣是人氣王的米妮囉，不少女生小時候都會穿上粉紅色蓬蓬裙，因為這就是米妮最鮮明的特色，頭戴粉紅色蝴蝶結，身穿白點點的粉紅裙，這款同樣附有一條可拆式的捲捲尾巴，耳機的可愛程度讓你自己DIY。

▲米妮造型藍牙耳機，粉嫩的充電盒看了讓人好想擁有，定價為NT$1,680。

＃美國隊長造型藍牙耳機

粉絲最愛的漫威系列當然少不了，將耳機盒做成行李箱造型，疫情不能出國也沒關係，帶著美國隊長的迷你行李箱出門去也很療癒，看起來笨重的造型，實際上卻是輕巧方便攜帶，無論是耳機盒還是耳機本身通通設計成護盾Logo極具美國隊長風格。

▲美國隊長造型藍牙耳機定價為NT$1,880。（圖／翻攝自Pinkoi官網，下同）

＃泡泡先生造型藍牙耳機

人氣燒了好幾年的「泡泡先生」（Barbapapa）在作者辭世後仍是備受喜愛的卡通人物，粉紅色的龐大身軀讓大票粉絲們直呼「好萌！」。這款由香港品牌Thecoopidea與Barbapapa的聯名款藍牙耳機以創意造型席捲而來，推出稚嫩的粉紅色與極富時尚感的黑色，兩款都質感爆表，就是要讓你的選擇障礙瞬間發作。

▲香港品牌與泡泡先生聯名推造型藍牙耳機，共有兩種顏色；定價為NT$1,820。

＃AVIOT馬卡龍藍牙耳機

日本超人氣耳機品牌「AVIOT」推出這款堪稱顏值最高的藍牙耳機，設計為粉餅盒造型，外觀看似馬卡龍，有櫻花粉、Tiffany藍、卡其色及天使白四種顏色，充電盒打開上面竟然附有一面小鏡子，聽音樂的同時還能補妝，根本是專為女孩們設計的貼身配件。

▲超夢幻馬卡龍藍牙耳機共有四色，定價為NT$3,290。（圖／翻攝自aviot）

在 Instagram 查看這則貼文 AVIOT（@aviotjapan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 5:37 張貼

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