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小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

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記者鮑璿安 ／台北報導

小S徐熙娣大女兒Elly（許曦文）多次出鏡服裝品牌JORYA形象照，每每曝光都引起熱議，今（28日）再釋出一系列秋冬大片，此次許曦文與許韶恩同框，兩人換上厚重的大衣露出纖細長腿，以巴掌臉與犀利眼神彰顯熟齡氣息，精湛表現力驚艷粉絲。

小S大女兒Elly（許曦文）年僅14歲，就已經登上時尚雜誌、髮品廣告等積極為演藝事業鋪路，如今又釋出為服裝品牌JORYA拍攝的秋冬形象照，此次合體二女兒許韶恩，畫面中許曦文以微微捲的空氣瀏海搭配一抹亮唇，略微成熟的打扮不同過往，許韶恩則躲在姐姐身後，雖然半張臉被遮擋，卻不減眼神中的強大表現力，乍看也神似小S與大S的舊照，姐妹基因十分強大。

▲▼JORYA 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲許曦文一甩14歲稚氣，穿著西裝擺拍相當驚艷。（圖／翻攝自IG）

換個造型，兩人演繹品牌秋冬黑色大衣，一站一坐在簡潔背景前，隨著鏡頭拉遠露出筆直的修長美腿，可見是遺傳國際巨星媽媽小S的功力，擺出「高級厭世臉」姿態，頗有超模氣場。而後許曦文也穿著幹練的西裝躺在椅子上，一甩14歲稚嫩風格，搭配無死角巴掌臉，張張都是時尚大片。

對比今年（2020）7月，小S三位女兒共同合體拍攝的秋季形象照，短短半年時間不到，許曦文與許韶恩的擺拍功力又提升一大截，也讓網友直呼：「好美」、「不得不說有小S的影子」、「國際巨星換人當了。」

▲▼JORYA 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲今年7月，小S三位女兒合體拍攝JORYA 秋季形象照。（圖／翻攝自品牌IG）

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關鍵字：

小S, Elly, 許曦文, 許韶恩, JORYA, 秋冬, 服飾, 徐熙娣, 徐熙媛
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