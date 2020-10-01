風・Luxury／納達爾戴3200萬錶打法網　陀飛輪機芯像掛在網球拍上

▲Richard Mille慶祝與網球名將納達爾合作10周年，打造最新RM 27-04陀飛輪腕錶。（圖／Richard Mille提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

過去10年，網球迷常見到西班牙球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）戴逾2000萬元的Richard Mille陀飛輪錶上場打球，除了錶款身價驚人，也證明其耐用度，讓品牌知名度更上層樓。今年慶祝雙方合作10周年，Richard Mille打造機芯完全以表面積僅為855平方毫米的微噴砂網格支撐，好似網球拍面的創新設計運用在RM 27-04腕錶上，身價高達3,580,000元。

▲納達爾已戴著新錶下場打球，試試其威力。



▲RM 27-04包括錶帶在內僅重30克，而陀飛輪機芯可承受超過12,000 g的加速度，約32,000,000元起。

RM 27-04腕錶受網球拍穿線原理啟發，Richard Mille使用一根直徑0.27毫米的編織鋼纜進行編織，並由兩枚經PVD處理的5N紅金張力器固定，陀飛輪機芯以對角線排列，再由五級鈦合金掛鉤與網格連接，驚人的是懸浮設計竟能承受超過12,000 g的加速度，創下品牌的紀錄，腕錶一製成，立刻請納達爾戴著練球試試其威力了。

▲機芯由一個表面積僅為855平方毫米的微噴砂網格支撐，為業界首創。

能讓納達爾戴著在球場揮拍奔馳的錶，肯定要夠輕盈且堅固，RM 27-04腕錶包括錶帶在內僅30克，錶殼也扮演關鍵角色，選用世上最耐用的聚合物之一TitaCarb®材質，因內有38.5％的碳纖維含量而增加強韌性，錶殼中層刻有納達爾姓名縮寫「RAFA」，限量50只。

▲去年納達爾在美國網球公開賽封王，佩戴RM 27-03 Rafael Nadal納達爾陀飛輪腕錶，約26,950,000元。

今年因新冠肺炎疫情影響，納達爾休兵大半年，復出的第一站羅馬公開賽首戰失常出局，當時所戴的錶，仍是伴他拿下去年美球網球公開賽冠軍的RM 27-03 Rafael Nadal納達爾陀飛輪腕錶，象徵西班牙國旗顏色橘與黃色的Quartz TPT®石英纖維錶殼，辨識度極高，不過在法球網球公開賽征戰，他已戴上最新錶款征戰；而平日生活他常戴RM 016超薄自動上鍊腕錶，多了些斯文味道。

▲納達爾私下休閒常戴RM 016超薄自動上鍊腕錶，約3,580,000元

