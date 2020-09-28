fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝週／Ferragamo用超現實繽紛顏色掃陰霾　BOSS一片「蔚藍」好舒心

>

記者王則絲／台北報導

這個世界在2020年承受了太多灰暗，所以2021年春夏之際將會是個別具意義的嶄新開始，近日舉行米蘭時裝週上可以看見各品牌都為2021春夏時裝秀注入新鮮活力，Salvatore Ferragamo決心大膽玩色，運用了鵝黃、粉橘、淡綠、杏駝色系⋯⋯來傾力一掃陰霾，HUGO BOSS則不約而同著重於色彩表現上，大篇幅蔚藍、青綠色調令人心曠神怡。

Ferragamo 2021春夏男女時裝秀於台灣時間26日晚間登場，創意總監Paul Andrew特別邀請國際知名導演Luca Guadagnino執導電影，於秀前放映作為強而有力的序幕，Paul Andrew表示：「這部電影講述了Salvatore Ferragamo的靈魂。可追溯的好萊塢電影工業的誕生時期。」除了致敬米蘭這座城市，也運用了彩色印片的手法致敬Paul Andrew特別喜愛的電影導演Alfred Hitchcock。

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo於2021春夏系列運用多彩高飽和色系。（圖／品牌提供，以下同）

Ferragamo在本季便是以Alfred Hitchcock電影中的超現實色彩飽和度作為主調，包括帶點灰調的草綠色、棕褐大地色、海鷗灰色、亮眼的龍蝦慕斯色以及鵝黃色⋯⋯靈感皆取自經典電影，另一重點則著重在工藝技術，展現在飄逸的羽毛、鏤空紡紗裙裝，以及創新面料的泡泡紗洋裝與再生材質的運用。

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲手工刺繡羽毛和立體的泡泡紗材質，展現過人工藝。

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲在配件方面則有全新包款問世，以及搶眼鞋跟設計的後拉帶高跟鞋款，都是本季矚目單品。

BOSS 2021春夏男女裝時裝秀則是於台灣時間25日晚間，於米蘭戶外場地舉行，本季在款式、剪裁上延續了休閒主義，更富運動感與青春氣息，包括了短褲、柔軟針織單品、飄逸裙裝⋯⋯俐落線條之間，能發現許多鑲嵌金屬圓環元素貫穿系列，點綴於西裝外套、大衣、裙襬和包款配件上。

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS 2021春夏大秀秀場上一片「蔚藍」。（圖／品牌提供，以下同）

尤其是大篇幅的蔚藍色、草地綠色以及大地土褐色，令人聯想到乾淨無濁的大自然原色，更運用倫敦藝術家William Farr的花卉作品作為本季印花靈感，增添生意氣息，帶出清新舒爽的視覺令人看得心曠神怡。

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲同時也有大面積的寶石綠色。

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS本季的花卉印花單品。

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲Hugo Boss 2021 SS 。（圖／品牌提供）

▲在BOSS本季中能看見許多金屬圓環元素，包括包款與鞋款。

►米蘭時裝週／PRADA在「制服」上打滿洞洞　Raf Simons要模特兒抓緊衣服

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

米蘭時裝週, 2021春夏, 21ss, 2021ss, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, Hugo Boss, BOSS
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合

金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合

王祖賢53歲素顏太犯規！三招抗老秘方，水嫩臉蛋媲美大學生

王祖賢53歲素顏太犯規！三招抗老秘方，水嫩臉蛋媲美大學生

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋 金鐘･紅毯／豐腴女出頭天　鍾欣凌斗篷禮服殺出重圍 金鐘・紅毯／許光漢安全牌輸了！「三帥男星」出爐　范少勳酒紅套裝緊追 《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊 社會寫實派插畫揭穿日常劣根性　說要多運動，但爬個樓梯都要我命 7大版型牛仔褲超詳解實穿給你看　最「顯腿距」的褲管要這樣挑 彭于晏騎單車、健行回歸大自然　三句話勉勵大家活在當下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面