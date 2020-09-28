米蘭時裝週／Ferragamo用超現實繽紛顏色掃陰霾　BOSS一片「蔚藍」好舒心

記者王則絲／台北報導

這個世界在2020年承受了太多灰暗，所以2021年春夏之際將會是個別具意義的嶄新開始，近日舉行米蘭時裝週上可以看見各品牌都為2021春夏時裝秀注入新鮮活力，Salvatore Ferragamo決心大膽玩色，運用了鵝黃、粉橘、淡綠、杏駝色系⋯⋯來傾力一掃陰霾，HUGO BOSS則不約而同著重於色彩表現上，大篇幅蔚藍、青綠色調令人心曠神怡。

在 Instagram 查看這則貼文 Salvatore Ferragamo（@ferragamo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 8:41 張貼

Ferragamo 2021春夏男女時裝秀於台灣時間26日晚間登場，創意總監Paul Andrew特別邀請國際知名導演Luca Guadagnino執導電影，於秀前放映作為強而有力的序幕，Paul Andrew表示：「這部電影講述了Salvatore Ferragamo的靈魂。可追溯的好萊塢電影工業的誕生時期。」除了致敬米蘭這座城市，也運用了彩色印片的手法致敬Paul Andrew特別喜愛的電影導演Alfred Hitchcock。

▲Ferragamo於2021春夏系列運用多彩高飽和色系。（圖／品牌提供，以下同）



Ferragamo在本季便是以Alfred Hitchcock電影中的超現實色彩飽和度作為主調，包括帶點灰調的草綠色、棕褐大地色、海鷗灰色、亮眼的龍蝦慕斯色以及鵝黃色⋯⋯靈感皆取自經典電影，另一重點則著重在工藝技術，展現在飄逸的羽毛、鏤空紡紗裙裝，以及創新面料的泡泡紗洋裝與再生材質的運用。

▲手工刺繡羽毛和立體的泡泡紗材質，展現過人工藝。



▲在配件方面則有全新包款問世，以及搶眼鞋跟設計的後拉帶高跟鞋款，都是本季矚目單品。



BOSS 2021春夏男女裝時裝秀則是於台灣時間25日晚間，於米蘭戶外場地舉行，本季在款式、剪裁上延續了休閒主義，更富運動感與青春氣息，包括了短褲、柔軟針織單品、飄逸裙裝⋯⋯俐落線條之間，能發現許多鑲嵌金屬圓環元素貫穿系列，點綴於西裝外套、大衣、裙襬和包款配件上。

▲BOSS 2021春夏大秀秀場上一片「蔚藍」。（圖／品牌提供，以下同）



尤其是大篇幅的蔚藍色、草地綠色以及大地土褐色，令人聯想到乾淨無濁的大自然原色，更運用倫敦藝術家William Farr的花卉作品作為本季印花靈感，增添生意氣息，帶出清新舒爽的視覺令人看得心曠神怡。

▲同時也有大面積的寶石綠色。



▲BOSS本季的花卉印花單品。



▲在BOSS本季中能看見許多金屬圓環元素，包括包款與鞋款。



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