光看就醉了！日本手繪微醺風「啤酒美甲」　海尼根、三得利神還原

編輯／ChiNg 圖／翻攝自IG@Marilyn_0204

不少女生有做美甲的經驗，每次都要煩惱好久究竟要做哪種風格，而多數人的選擇不外乎質感的大理石、簡約的線條或是最近很流行的貓眼、油畫風格，但妳看過「啤酒」主題的指甲嗎？日本指甲彩繪師「Marina」近日在IG上分享了她獨家設計的啤酒造型指甲彩繪，包括啤酒界鼎鼎大名的日本品牌「三得利金麥系列」、「海尼根」甚至是「百威啤酒」都被拿來大肆創作，就算不喝酒，也能很chill。

＃SAPPORO BEER札幌啤酒

經典黃黑配色，讓人一眼就認出來這不是札幌啤酒嗎？真的很佩服在指甲這麼小面積的一個範圍裡，還能描摩得這麼傳神，整個大拇指就像真的酒瓶一樣。

＃BUDWEISER百威啤酒

就連派對必備的百威啤酒也被列為題材，大獲不少好評的瓶身設計做成美甲後果然還是一樣好看。

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 16 日 下午 6:06 張貼

＃ASAHI台灣朝日啤酒

這款根本是100％神還原，連酒瓶的金屬感都做出來了，完全讓人甘拜下風，而且若仔細一看，會發現美甲師超細心，連字體這個小細節都不放過。另外，很多女生喜愛的水果酒也入圍，粉紅色的水蜜桃加上一顆顆的氣泡，任何地方都絲毫不馬虎。

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 15 日 下午 2:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 11 日 上午 8:00 張貼

＃HEINEKEN海尼根

當然不能漏掉熱炒店的萬年人氣王海尼根，綠色系的配色辨識度極高，這款給人的感覺偏油畫彩繪風格，活潑又可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 下午 4:02 張貼

＃SANTORY三得利金麥啤酒

這系列最震驚，滑過去還以為是啤酒廣告，回過神才發現竟然是指甲手繪，這個仿真程度可以比擬上帝造人了，簡直不敢想像是全手繪。

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 27 日 上午 12:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 17 日 上午 8:12 張貼

＃KIRIN麒麟啤酒

提到日本啤酒，怎麼能遺忘麒麟啤酒這個狠角色呢，老牌子的圖樣設計不管看幾遍都依然經典，配上紅色瓶身，放在指甲上肯定很引人注意。

在 Instagram 查看這則貼文 MARINA 金麦ネイルのひと（@marilyn_0204）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 7:36 張貼

其實除了啤酒以外，Marina偶爾也會分享關於食物的手繪美甲，不管是明治巧克力還是白色戀人，都畫得超像，有興趣的人可以搜尋她的IG欣賞更多作品。

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