無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

記者李薇／台北報導

吃到飽自助餐總是讓人相當過癮，一盤接著一盤不想停下來，年末即將到來，各種聚餐也變多，不妨來點吃到飽犒賞一下一年的辛勞，「Her和她」推出板橋凱撒大飯店「朋派」平日單人吃到飽自助午餐劵，原價750元、特價682元，有滿滿的各國料理吃到飽、吃貨大推的US Prime等級牛排，最後再來幾球莫凡彼冰淇淋，非常幸福，趕緊揪親朋好友一起去大吃一頓。

▲板橋凱撒大飯店的朋派餐廳，空間開闊挑高。（圖／板橋凱撒大飯店提供、翻攝官網，以下同）



位於板橋的凱撒大飯店，旗下餐廳「朋派」名如其實，集結世界各國的特色餐飲、料理手法，無論義式料理、日式碳烤、台式鐵板、當季生魚片、海鮮吧、鮮蔬沙拉、四季鮮果、亞洲麵食、煲仔熱食、手工甜點等，一應俱全。

▲板橋凱撒大飯店「朋派」平日單人吃到飽自助午餐劵（可加價用於假日午晚餐），原價750元，特價682元。點我購買。

一般會從沙拉區開始取餐，朋派每天都有4種主廚特製沙拉，例如炸蛋沙拉、涼拌larb菇、香茅碳烤豬排以及泰式酸辣魚皮等，很有特色。接著，海鮮控可以大啖鮮蝦、淡菜、螃蟹、章魚、生魚片等等，新鮮又鮮甜，絕對可以滿足想吃到大海味的味蕾。

熟食也是有很多厲害的美食，像是必吃的爐烤牛排是US Prime等級，7分熟的粉紅色鮮嫩牛肉，絕對是老饕必享；還有現做鐵板燒、珍珠丸、叉燒包、川燙牛肉湯、烤羊排、各式熱炒等等熟食，全都可以一次吃到。

▲各式沙拉開啟美好的一餐。

另外，很特別的是，朋派餐廳推出很多東南亞的料理，像是越式甘蔗蝦、南洋風味斑蘭炸雞、泰北風味酸枳雞、峇里島髒髒鴨等等，不用飛出國也可以享用，滿足想要外出旅行的心。

▲鮮美的海鮮讓人食指大動。板橋凱撒大飯店「朋派」平日單人吃到飽自助午餐劵（可加價用於假日午晚餐），原價750元，特價682元。點我購買。

最後，當然甜點也是很多人在意的部分，冰火菠蘿油、莫凡彼冰淇淋、布丁、蛋糕、還有現烤蘋果酥等通通都有，每一道都相當精緻，飯後用一杯茶或咖啡搭配甜點，是最完美的句點。

▲甜點、冰淇淋療癒脾胃。板橋凱撒大飯店「朋派」平日單人吃到飽自助午餐劵（可加價用於假日午晚餐），原價750元，特價682元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出板橋凱撒大飯店「朋派」平日單人吃到飽自助午餐券，原價750元、特價682元，不到千元就可以享受到來自全球的美味，非常划算，別猶豫了，絕對讓你吃過還想再吃，後悔沒有多買幾張餐券。