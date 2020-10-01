皮卡丘爬滿LONGCHAMP經典包Q爆！玩家角色還可免費背上虛擬版本

記者王則絲／台北報導

法國精品品牌LONGCHAMP為迎接巴黎時裝週的到來，破天荒找來了《精靈寶可夢Pokemon》合作推出聯名系列，讓最受歡迎的卡通明星皮卡丘爬上經典包，將在10／13於台灣獨家發售三款聯名包款，不只有實體的可愛包包可以買，明10／2起～11／18寶可夢玩家們還可以免費換上LONGCHAMP X Pokemon聯名配件，讓你玩個遊戲也能比別人潮！

▲LONGCHAMP X Pokemon系列。（圖／品牌提供，以下同）



Pokemon在推出手遊以後連大人們也被收服，更在時尚圈打出一片市場，經常能在潮流品牌服裝、鞋款上看見寶可夢們的身影，尤其是「皮卡丘」最頻繁被運用在各式潮品上，像是UNIQLO、GU都紛紛推出寶可夢聯名系列服裝，以及日本潮流教父藤原浩的暗黑皮卡丘系列⋯⋯甚至會引起搶購熱潮。

「LONGCHAMP x Pokemon」聯名系列包款將自10月13日起正式上架，於台灣推出共三種獨家版本，運用LONGCHAMP經典的Le Pliage®系列包款作為皮卡丘的遊樂場與表演舞台，其中，戴上馬術騎士帽的皮卡丘躍上黑色包身，將於台灣LONGCHAMP官網及台北101旗艦店獨家推出。

▲Longchamp x Pokemon聯名系列Le Pliage® 尼龍肩揹包，NT＄5,800（台灣Longchamp官網及台北101旗艦店獨家）。



本次的聯名企劃，不只是在真實世界中呈現，於Pokemon Go的虛擬世界中，各位訓練家們可於10／2起至Pokemon Go商店領取免費的「Longchamp x Pokemon」換裝道具，且官方還加碼公布，在活動期間可能出現特殊裝扮的寶可夢！

▲Pokemon Go玩家們還可於寶可夢商店免費領取聯名系列造型配件。

近年來卡通角色突破過往侷限，躍上高奢精品的例子越來越多，包括GUCCI在上一季大秀上曝光了與《多啦A夢》的聯名包款；在手錶上還能看見遊戲動畫的蹤影，像是SEIKO近期推出與格鬥對打遊戲《快打旋風5》合作的聯名錶款，以及G-SHOCK與DRAGON BALL Z七龍珠Z的聯名錶GA-110JDB也於不久前登台販售。

▲Seiko 5 SportsX《快打旋風5》聯名錶14,600元。



▲G-SHOCK x DRAGON BALL Z七龍珠Z聯名錶款GA-110JDB-1A4，7,300元。



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