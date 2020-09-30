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上次沒囤到的快搶！「神級護髮膜」買二送二才648元　只要10秒就柔順

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記者李薇／台北報導

很多人頻繁漂髮、染髮、燙髮，導致髮質變得粗糙又脆弱，深怕碰一下就會斷掉，護髮產品百百種，不見得都有效，《美妝公社》最近流傳一條髮膜，用完不但髮絲變得超級柔順，夠滋潤又不油，讓網友直呼「超後悔只買3組，應該買個10組的！」

▲Her凱夢德芮婭護髮膜。（圖／Her、Pexels）

▲凱夢大受歡迎的德芮婭護髮膜。（圖／pexels、美妝公社）

該網友指出，從來沒有用過像凱夢的德芮婭護髮膜這樣有感的護髮品，「夠滋潤又不會油掉，而且連隔天起床整理頭髮都覺得很柔順」，結果沒想到一分享之後，立刻釣出許多資深粉絲，全都留言這好用又便宜，重點是真的有感柔順。

提到這瓶凱夢的德芮婭護髮膜，許多網友都留言，「我試了半年，很少遇到有一罐護髮可以讓我一直回購的」、「我漂了4次，這一條我真的超可以的！一點點就可以超順，頭髮真的會變柔變軟」、「我買好幾瓶囤貨」。

▲凱夢,護髮膜,果酸一點靈,護髮,頭髮,Her和她。（圖／美妝公社）

▲很多人都已經用到凹凹。（圖／美妝公社）

盤點網路上評價，幾乎都是一片好評，因為一點點就可以呵護整頭髮絲，而且雖是沖洗式，但不像很多護髮產品需要等5到10分鐘才能沖洗，塗抹完立刻洗就能馬上有感，10秒鐘就完成護髮程序，吹完頭髮也不會覺得厚重，反而輕盈又散發淡淡香氣，讓人用過就會回購。

▲Her凱夢德芮婭護髮膜。（圖／Her、Pexels）

▲凱夢德芮婭瞬柔閃耀沖洗式護髮膜，220ml x 2入，贈送凱夢果酸一點靈極致修護精華5ml x 2，特價648元。點我購買

購物網站「Her和她」引進凱夢的德芮婭瞬柔閃耀護髮，220ml兩條，市價710元，特價只要648元，再送兩瓶果酸一點靈極致修護精華5ml，果酸一點靈是網友很推薦的免沖洗護髮，可以在洗完頭之後立刻用，感受髮絲的細滑柔順。

▲Her凱夢德芮婭護髮膜。（圖／Her、Pexels）

▲凱夢德芮婭瞬柔閃耀沖洗式護髮膜，220ml x 2入，贈送凱夢果酸一點靈極致修護精華5ml x 2，特價648元。點我購買

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關鍵字：

凱夢, 護髮膜, 德芮婭, 果酸一點靈, 護髮, 頭髮, Her和她, Her
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