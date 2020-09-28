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米蘭時裝周／寶格麗金包閃耀　高調設計衝破疫情陰霾

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▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗首度使用的複合肩背鍊帶與重新設計蛇頭扣環的Serpenti Multichain Bag，約104,900元。（圖／寶格麗提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

米蘭時裝周受新冠肺炎疫情影響，不少品牌改為線上發表，但寶格麗（BVLGARI）仍如期於米蘭Via Monte Napoleone寶格麗精品店推出最新一季2021春夏配件系列，並邀歐洲明星名流參加小型晚宴，體會全新主題神話般的宇宙Arkadia21，傳達喜悅樂觀的正能量，最能鼓舞人心的色彩就是金色！

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Cocktail淡金色手拿包，102,500元。

寶格麗於防疫情間，對外行善不遺餘力，希望加速新冠肺炎疫苗研發；而對內則以嶄新設計鼓舞人心，2021年春夏配件系列圍繞AUTENTICITÀ （真實）、AMORE（愛）、ARMONIA（和諧）主軸，大量運用金色各式包款，全新設計Serpenti Multichain Bag首度採用複合肩背鍊帶與新的蛇頭扣環，同樣的閃亮金色調還運用在手拿晚宴包上，展現奢華質感。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Cocktail金色手拿包（左）102,500元，Serpenti Forever洋紅尖晶石色手提肩背包87,100元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲荷蘭女模Luna Bijl（左起）、寶格麗腕錶大使Jon Kortajarena、西班牙主持人Nieves Álvarez與西班牙模特兒Blanca Padilla出席寶格麗發表會。
 

春天也少不了明亮色系，寶格麗同時發表Serpenti Forever洋紅尖晶石色手提肩背包、薰衣草紫的Serpenti Cabochon包、蜜桃橘的Serpenti Forever包等，流露活潑氣息；MOSCHINO也藉由米蘭時裝周的線上發表帶來歡樂，由Jim Henson公司打造的真人比例縮小的木偶模特兒們，在經典沙龍風格秀場展示精緻的2021春夏新裝，連頭排嘉賓如美國版《Vogue》總編Anna Wintour都變迷你了，令人莞爾。

▲▼ MOschino 。（圖／公關照）▲▼ MOschino 。（圖／公關照）

▲Moschino以真人比例縮小的木偶展示精緻新裝，令人莞爾。（圖／Moschino提供）

►米蘭時裝周／VALENTINO聯名Levi’s牛仔褲曝光！MOSCHINO「人偶」走秀巨萌

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Moschino, 米蘭時裝周
fashion.net

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