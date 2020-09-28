安格斯12星座一周運勢9/28-10/4　雙子感情甜蜜、巨蟹有財運

牡羊 3.21~4.20

本週羊座受到土星的影響仍然巨大，要預防工作上的挫折讓你垂頭喪氣，提升自己的EＱ，你就可以更強大！除此之外本週羊兒運勢不算太差，尤其在愛情上，單身者身邊有許多暗藏的機會來了又去，一閃即逝，很多桃花與你擦身而過。有對象的羊兒倒可以因此免去很多曖昧麻煩，對情人專一，就能幸福過上好一段時光。

金牛 4.21~5.20

水星固然離開了牛座奴僕宮，不過太陽仍熊熊照耀著牛座的此區塊，這週的你適合開始建立人際關係，試著主動點、友善點，都將能為你的未來埋下好運的種子！請好好建立起你的貴人網絡吧。感情上的進展有限，與其給自己壓力追進度，倒不如平常心面對，單身者想提昇異性邂逅，還是從朋友開始，贏面較大！

雙子 5.21~6.20

愛情宮位中太陽正恣意釋放能量，這週是雙子感情抬昇的時機，身邊有對象的，兩人感情進度會大幅超前，過去化解不開的誤會，此時也有冰釋的機會，感情似乎比以往更甜！單身者也不會太孤單，人際宮位同樣活躍，趁勢結交志同道合的夥伴一起做些開心的事，有時比戀愛還爽呢！只是投資理財這塊還是要嚴謹些，別讓自己落入太驚險的境地！

巨蟹 6.21~7.21

大部分的焦點都還是放在工作與金錢上，本週的蟹座對於感情方面的進展稍稍停擺，在缺乏行星助力的情況下，與其胡思亂想，倒不如好好發展如日中天的事業走勢，這週的你財運宮位中吉星降臨，憑藉著工作上的衝勁與表現能讓你備受注目，投資同樣小有亮點，能在前輩的提點下青出於藍！

獅子 7.22~8.22

雖然沒有什麼亮點，不過獅子這週的運勢嚴格說起來還算不錯，雖然許多事情也許不如預期，或是有不少事等著你決，讓你神經不得不緊繃起來，不過這些不順利其實都能幫助你正視問題的所在，並且更實際的去思考並解決問題。所以這陣子生活雖然不輕鬆，卻更有助於讓你變得更踏實！

處女 8.23~9.22

雖然錢財宮位中有貴客降臨，不過處女座偏偏最近都跟偏財無緣，每分錢都得靠自己努力積攢下來。此時口舌是非也挺多的。凡事最好低調、保守一些，也別老是跟著直覺走，因為你的第六感都容易錯！有情人的處女座最好要忌口，避免因無心之語傷到情人或另一半；沒情人的溝通方面也需要多下點功夫，否則別提桃花了，連同性緣份都很淺薄。

天秤 9.23~10.22

多了太陽坐命的正能量，又剛好少了來自土星的低氣壓，天秤這週有著光明坦途等你向前！工作氣勢很強，你也一改過去的優柔寡斷，有越來越果決的趨勢，最近的你想事情不在僅止表面，你的意見會成為眾人跟隨的指標，事業表現極亮眼。感情仍是需要重修的一環，你還沒學會將心比心的換位思考，過度自我中心，愛情很難留住。

天蠍 10.23~11.22

總是悶騷到不行的天蠍座，這週可以暫且放開面具、拋下矜持，因為未來這段時間桃花運與機會都會接踵而至，只是能否一次性的成功，則要看你的態度，太被動保守或是猶豫太久，都可能讓敏感脆的感覺一溜煙的跑不見。如果希望愛情成功，速戰速決是最好的戰略，一但拖延就會問題百出。

射手 11.23~12.21

呈現一個無頭蒼蠅到處忙亂的狀態！本週射手運勢發展十分多元，感覺你和家庭、工作、課業、人際緊緊牽繫，讓你顯得有些疲於奔命，但其實世間沒什麼事會永遠掌握在自己手中，張開手掌你才能擁有全世界！有對象的，冷冷的疏離感在你們之間，如果可以，最好能多一些相約出遊的機會，提昇互動的溫度。而單身者這週桃花不多，還是把心力專注在其它地方吧。

摩羯 12.22~1.19

就在這一週！土星終於在摩羯的本命宮位中由逆轉順，再搭配木星順行，肩上扛著的無形枷鎖將慢慢獲得解脫，不論身、心、靈，摩羯將愈來愈找到讓自己平衡舒適的方法，也可以說你更懂得生活，也更懂得和自己相處了！自信心加乘之下，工作、感情、人際也會愈來愈順，至少不再容易被挫折打趴，自己壯大之後，好運也就接踵而來囉！

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座感覺上風平浪靜的，金錢上沒有什麼大消息，但只要細細觀察，就可以發覺這週的運勢將會緩緩上昇，長期累積的壓力漸漸的解除之後，許多新的期許與想法會給你帶來更多鬥志與動力，儘管日子不算清閒，重視生活品味的你，能默默享受著有趣的時光。感情運勢有些低落，還需要再加把勁。

雙魚 2.19~3.20

少了土星帶來的無形壓迫感，魚兒這週能言善道，透過溝通，往往能讓原本談不攏的事最後扭轉逆勢、圓滿達成，成就感可以一步一步積累，許多事情的達成讓你覺得十分充實，就算是再累也不算什麼了。唯一的擔憂是最近的你可能被煩雜小事所困擾，尤其同儕或朋友間的閒言閒語，讓你煩不勝煩，甚至會牽連感情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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