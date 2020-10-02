2020聖誕倒數月曆搶先看！Jo Malone、YSL等11個品牌台灣買得到

每年緊接在百貨週年慶之後，各品牌就會陸續曝光聖誕倒數月曆（Advent Calendar，也有人覺得是聖誕倒數日曆）。今年包括diptyque、Jo Malone London、潘海利根、Kiehl’s、歐舒丹…在國外都釋出了相關消息，根據經驗這些品牌在台灣也買得到，就讓我們先搶先看看大致內容，並期待台灣開賣的那一天吧！

Dior迪奧2020聖誕倒數月曆

Dior迪奧今年的聖誕到數月曆風格讓人眼睛一亮！一改過去的白色風格，今年是黑色搭配金色的插畫，非常華麗又帶有些許魔幻風格。裡頭的24種Dior產品更從香水（包括Miss Dior到J’Adore）、迷你Rouge Dior，迷你Diorshow睫毛膏和PrestigeCrème都有，售價340英鎊（約NT$12,629）。

diptyque2020聖誕倒數月曆

香氛控最期待的聖誕倒數月曆！今年由與藝術家Ugo Gattoni合作，讓人好期待是什麼樣的故事背景。裡頭一樣有diptyque的各種香水、蠟燭與保養品，售價320英鎊（約NT$11,886）。

潘海利根Penhaligon’s 2020聖誕倒數月曆

去年首度推出聖誕倒數月曆的潘海利根Penhaligon’s，今年繼續推出，外觀還是自家香水瓶身放大版，非常精緻！裡頭放著迷你小香、身體乳、護唇膏等各式商品，絕對是香氛控的夢幻逸品。售價320英鎊（約NT$13,929）。

Jo Malone London 2020聖誕倒數月曆

Jo Malone London這幾年的外觀都延續一樣的造型，簡約的奶油黃色調，外觀則是Jo Malone Lonodon總部建築，內容物從古龍水、蠟燭、保養產品皆有，售價320英鎊（約NT$11,886），國外預計10/15就會在Jo Malone Lonodon英國官網開賣。

YSL性感豹動聖誕倒數日曆

YSL聖誕倒數日曆禮盒首度穿上時髦紅黑豹紋新裝，內容物包含品牌經典熱銷唇膏、唇露，超模聚焦明采筆和時尚配件漆皮指甲油以及睫毛膏、防水眼線筆的迷你版本，更有卸妝、精華液、妝前乳等明星產品，絕對本季最炫燿狂野的禮盒！隨著日子倒數，每次打開抽屜瞬間都充滿驚奇感，引爆每位彩妝迷收藏慾望！性感豹動聖誕倒數日曆預計2020/12/1上市，售價為NT$12,500。

歐舒丹2020聖誕倒數月曆

歐舒丹L'Occitane的聖誕倒數月曆是很多人每年必收藏的目標！今年推出多達三種的組合。

最受矚目的就是這款特別設計成布製掛曆的聖誕倒數月曆，找來英國插畫家Isla Simpson合作，畫著普羅旺斯的各種花草植物。裡頭則放著護手霜、杏仁沐浴露、薰衣草泡沫浴等歐舒丹明星商品，用完後，棉質掛曆可以留著繼續收納物品，兼具環保與實用！售價為160英鎊（約NT$5,943）。

另外還有抽屜型的豪華版倒數月曆，內容包含護膚、沐浴和身體保養品，像星光瓶、枕頭噴霧和杏仁沐浴油等等，售價為90英鎊（約NT$3,342）。

最平實的經典款倒數日曆則找來法國插畫家Edith Carron設計，內容包含各種迷你版護手霜、沐浴露、肥皂，售價為53英鎊（約NT$1,968）。

Kiehl’s 2020聖誕倒數月曆

Kiehl’s今年的聖誕倒數月曆感覺好繽紛啊，畫出骨頭先生的派對現場，感覺超歡樂。今年強調環保，因此從外包裝紙含到內容物的容器都採用環保可回收材質，讓愉快佳節減少製造更多垃圾，這款倒數月曆在國外的售價為89英鎊（約NT$3,305）。

品木宣言聖誕倒數禮盒

今年以胡桃鉗為靈感，插畫設計非常可愛，裡頭當然也包含各種品木宣言的經典商品，從靈芝水、各種面膜都有，售價為50英鎊（約NT$1,857）。

LOOKFANTASTIC 2020 耀眼璀璨聖誕倒數禮盒

英國美妝保養平台Lookfantastic每年都推出令人驚喜的倒數日曆，2020年的「耀眼璀璨聖誕倒數禮盒」同樣包含25種精選單品，當中竟然有8樣是正貨，搭配17樣豪華試用品，總價值超過NT$18,170，創下歷史新高！

像Elemis膠原晚霜價值就NT$2,488，還有其他頂級品牌包含this works、Rodial、Filorga、Rituals等等，每個小抽屜都有不同的彩妝保養品，每天都能創造驚喜。禮盒定價為NT$3,250，是迎接聖誕節最棒的禮物

LOOKFANTASTIC 2020 耀眼璀璨聖誕倒數禮盒目前正在預購中，預計2020年10月1日正式在LOOKFANTASTIC台灣站開賣，將依照預購優先順序出貨。

The Body Shop 2020聖誕倒數月曆

目前The Body Shop在國外釋出的聖誕倒數月曆非常澎拜，一共分成大、中、小三種尺寸，外觀做成小小的屋子一樣，定價從50~130英鎊（約NT$1,857~4,828）。雖然不確定會不會三款都引進台灣，但The Body Shop每年在台灣推出的聖誕系列也都很豐富，就讓我們繼續期待吧。

Benefit 2020聖誕倒數月曆

Benefit今年也推出聖誕倒數月曆，格數是比較精簡的12格，不過裡頭都是經典和明星產品，包括眉筆、蒲公英蜜粉、嘖嘖稱齊毛孔隱形露系列等等。售價是58.5英鎊（約NT$2,154）。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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