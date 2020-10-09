韓星愛用香氛大公開！IU品味極佳、惠利也是小蒼蘭迷

名人使用香水，總是能獲得更多關注，一方面好奇偶像品味、一方面更是想知道「他聞起來如何？」不少人便好奇女藝人們身上的香調會是什麼樣？我們為大家公開韓國女星們愛用香氛，看看跟你想象中的是否相同！

IU：Diptyque 感官之水髮香噴霧、Acqua di Parma 帕爾瑪之水Magnolia Nobile 高貴木蘭花女性淡香精

先前IU在官方Youtube直播中公開了包包內容物，其中他隨身攜帶的香氛就是Dyptique感官之水髮香噴霧！感官之水聞起來清新且帶有柑橘香氣，噴在頭髮上不會過於濃烈，若隱若現更吸引人！

除了髮香噴霧外，IU也會使用這款女性淡香精，以檸檬帶出明亮清爽的前調，緊接而來是柔美優雅的木蘭花，並以雪松等木質調收尾，給人清新又溫暖的感覺，是不是覺得很適合IU呢？

林秀晶、潤娥：Issey Miyake 一生之水女性淡香水

一生之水是簡單潔淨的香氣，潤娥和演員林秀晶都愛用這款，擁有睡蓮和東方花香，清甜的香氣給人一種空靈感愛，在春夏使用可以帶來明亮乾淨的甜美感；秋冬使用則能跳脫季節冷冽的感覺，宛如冬日暖樣灑落。

高俊熙：Jo Malone 青檸羅勒與柑橘

雖然高俊熙給人的印象是比較性感的，但他使用的香氛是青檸羅勒與柑橘這樣充滿活力的香氛，給人一種反差感呢！這款香氣除了給人柑橘的活力感外，同時也揉合了羅勒的辛香，是一款俏皮與時尚兼具的香氣。

惠利：Jo Malone 英國梨與小蒼蘭

英國梨與小蒼藍想必大家都不陌生，惠利給人的感覺正是如此的清新脫俗，帶有少女的稚嫩感同時擁有小蒼蘭呈現出的女人味，如果要給這款香氛一個形容詞，應該可以是「可鹽可甜」。

姜珉炅：Santa Maria Novella 聖塔瑪莉亞諾維拉Acqua Di Colonia Melograno 石榴花

美聲雙人團體DAVICHI的成員珉炅，使用的香氛是來自義大利聖塔瑪莉亞諾維拉的石榴花香氛，這款香氛是清爽的花香調，淡雅而不豔麗，是一款非常優雅的香氣，就像身穿洋裝走入花海一般。

泫雅：YSL 慾望巴黎淡香精 星木蘭版

慾望巴黎淡香精是甜美的花香調，因為身體因素正在休養的泫雅，在感情方面仍舊與男友是甜蜜蜜！由甜桃帶出清新的柑橘香調，星木蘭揉合曼陀羅的香氣帶點情慾氣息，就像在戀愛的戀人們一樣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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