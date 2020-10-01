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不用再怕撞鞋！VANS U-Color系列隨你畫　還2000元有找

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編輯／ChiNg

時代更替快速，人們紛紛走向個性化強調自身的獨特，而商品也不例外跟著客製化，為了避免在街上和陌生人撞衫、撞鞋，於是絞盡腦汁希望能有一套只屬於自己的穿搭。美國街頭品牌VANS一直是平價的時尚代表，這次推出「U-Color系列」讓大家能依喜好著手設計，強調激發創意、親手打造專屬的鞋履。

VANS最具代表性的經典款就是Slip-On、Era此兩系列。

「Slip-On」於鞋身佈滿骷髏、星星以及花卉等極具美式風格的圖樣，鞋子本身為白底黑圖，因此大家可以藉由各種繪圖工具，如：彩色筆、廣告顏料等發揮自己的創造力跟想像力，就好像小時候玩的塗鴉著色簿，就算沒有美術天分也沒關係，只要依照自己的喜好上色即可。

▲VANS推U-COLOR系列。（圖／翻攝自vansshop.com）

▲VANS推U-COLOR系列。（圖／翻攝自vansshop.com）

▲美國潮牌VANS推「U-Color系列」，Slip-On由原本單調的黑白，經由著色後變成色彩繽紛的樣貌。（圖／翻攝自VANS TAIWAN，下同）

Era系列則是以格子作為基底，再透過各種色彩的搭配以及漸層的效果創造出一雙雙不同的鞋款，就好像是在一塊畫布噴上不同的顏料因而有了這一幅幅的作品。VANS U-Color系列讓每個人都能圓夢成為小畫家，實踐「想像力就是你的超能力」，用有限的工具設計出無限搭配方式，徹底玩翻這雙鞋，由經典走向個性，讓每一雙鞋都富有獨特的代表性。

▲VANS推U-COLOR系列。（圖／翻攝自vansshop.com）

▲VANS推U-COLOR系列。（圖／翻攝自vansshop.com）

▲Era系列以格子為基底，透過不同色彩的搭配創造出絕無僅有、獨一無二的球鞋。

「U-Color系列」Slip-On及Era不分鞋款定價均為NT$1,780，目前販售於全台VANS直營門市及部分ABC-MART店鋪，想入手的鞋迷們趕快出門選購。

另外，NIKE的Air Force1’07 Premium也於先前推出「Zip Swoosh」系列，跟上個性風的潮流，以「解構」為核心概念，將鞋體上的配件進行部分拆解，全系列於鞋子內側運用對比色調的Swoosh Logo搭配外側可自由拆卸的拉鍊讓鞋迷們能依照個人喜好自由更換，透過不同的拼接及重組排列出符合自身個性的樣貌。而拉鍊部分，黑白兩色的Air Force1分別有銀、霓虹、黃、黑四色以及紅、白、粉紅三色可替換。

▲Nike Air Force1`07 Premium推「Zip Swoosh」系列。（圖／翻攝自nike.com）

▲Nike Air Force1`07 Premium推「Zip Swoosh」系列。（圖／翻攝自nike.com）

▲「Zip-Swoosh」系列定價為14,000日圓（約NT$3,859）。（圖／翻攝自Nike官網）

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關鍵字：

VANS, 美式風格, 手繪, DIY, Nike
fashion.net

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