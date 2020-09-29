【奧斯塔羅】未來三個月工作、學業要注意什麼？

社會人士的工作運勢

學生的學業運勢

相信是大家挺好奇的事情之一

今天就和奧斯老師一起來看看

未來三個月工作、學業要注意什麼？

＜＜直覺選一張牌＞>



牌l



選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說接下來的學業及工作勞累程度就要多加注意囉，這樣的牌組多半代表的是擔責以及壓力！所以接下來在工作方面要多注意會有新工作內容的交付或是不是你的工作卻是由你來處理及負責，導致工作壓力較大讓自己在工作期顯得無力不少。而在學生方面接下來的學業壓力較大，有部分原因來自學業掌握度較差，讓自己在學習狀況或是學習進度跟同儕有了點落差，而在這樣的過程當中，讓自己感到壓力不少，針對以上部分，奧斯老師會建議多注意事情的輕重緩急，別像無頭蒼蠅亂忙一通，造成自己壓力的累積。

牌ll



選擇到這組牌的朋友，接下來的工作及學業狀況就還算不錯囉，畢竟這樣的牌面多半代表的是積極以及面對！所以在工作上自己對於工作上目標的追求以及工作內容的掌握度都提高不少，自己也願意在工作上多下點功夫及努力，而也因為這樣的付出，讓自己在工作上回報不少。在學業部分來說，對於學業的積極度提高不少，過去若有怠惰或不想面對的學業問題，接下來都會願意付出努力進一步學習，奧斯老師要建議選擇到這組牌的朋友，好好把握接下來在學業及工作方面的積極，將影響不少你的明年年初的學業工作運勢回饋。

牌lll



選擇到這組牌的朋友，奧斯老師建議你可要好好堅定你在工作及學業上的想法囉，畢竟這樣的牌組多半代表的是遲疑以及求去的想法！在工作運勢方面，開始懷疑自己到底適不適合這份工作或是有離職的念頭產生，這樣的狀況奧斯老師要說只是工作事業上的勞累過度期，別因為一時的勞累及壓力就有求去的想法出現。而在學業方面則有想放棄的想法產生，可能來自於對學業的掌握度變低或是已經付出努力了卻不見回報，開始產生了自己不適合這份學業或是不想再付出努力的想法出現，這部分可要多加注意了。

牌lV



選擇到這組牌的朋友，接下來的工作及學業則要多注意和老師或是公司主管之間的相處囉，畢竟這樣的牌組多半代表的是和上司主管或老師之間的意見摩擦！在工作方面，奧斯老師要提醒你接下來容易和上司主管溝通不良的狀況或意見分歧的狀況出現，例如主管要你做A方向但你卻做B或是對於工作內容和主管也意見分歧的狀況出現，這部分可要多注意和主管上司的溝通，容易影響公司主管對你的印象及評價唷。而在學業方面，會和授課老師有不理解的狀況出現，課堂上對於教學內容搞不清楚或容易分心，導致學業上的退步，這部分奧斯老師會建議你多和同學之間加強課後討論的時間。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜