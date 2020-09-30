【奧斯塔羅】最近將有什麼事讓你感到喜悅？

生活有時過的平淡

我們總期待能夠發生些愉快的事

趕快跟奧斯老師一起來看看

最近將有什麼事讓你感到喜悅吧！

＜＜直覺選一張牌＞>



牌l



選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說最近的貴人運勢可真是挺旺的了囉，這樣的牌組多半代表的貴人及協助！所以不管是在工作上或是學業上，甚至是目前你正卡關的事情，接下來有望獲得朋友或是同事前輩的幫助，好好的解決你正煩惱的問題，但若你問說老師這對象有沒有什麼特點，奧斯老師可就會建議你多向年紀大於你的朋友與職場前輩保持關係及多加互動。

牌ll



選擇到牌的朋友，奧斯老師可就要先問問你了，你有沒有許久未見的老朋友或是心中挺在意的對象，有時都還會懷念起這些朋友？這樣的牌組代表的是距離與聯繫！所以接下來有機會和未見面的朋友或是老友碰上面，也一解你內心懷念朋友以及對象的機會，另外如果是最近有想轉職的朋友，這組牌有時代表的是工作機會上門或是遠方捎來的良好訊息，所以若是挑選到這組牌的朋友，可以多加把握了。

牌lll



選擇到這組牌的朋友，要是覺得生活挺無聊挺平淡的，最近奧斯老師會說你有機會遇到挺合得來的朋友，也有機會交上談得來的好友，畢竟這樣的牌組多半代表的是關係合作及愉悅尊重！所以在接下來的生活上會因為新朋友的出現或是認識到新朋友，多少感到挺暖心，也會因新朋友的出現，讓生活增添不少色彩，因此若是最近覺得生活很平淡，生活一成不變的，可以多出門認識新朋友。

牌lV

選擇到這組牌的朋友，最近如果有手頭較緊的或是對金錢需求較大的，奧斯老師要恭喜你了，最近的金錢運勢算是挺不錯，這樣的牌組多半代表的是偏財運勢以及投資運勢！因此若是有長期以來的投資想進場的，奧斯老師會說最近是個不錯的時機要好好把握，有機會幫你帶點錢財入袋，而有想在牌桌上或是樂透、刮刮樂….相關進財的朋友，最近也可以小試手氣一下。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜