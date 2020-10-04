不到3萬元就能入手小香包！CAHNEL秋冬7大必買亮點一次看

▲Chanel 秋冬7大必買亮點一次看。（圖 / 翻攝 Chanel 官網，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

Chanel（香奈兒）是所有女孩們的夢幻逸品，現在由創意總監Virginie Viard主導，逐漸趨向簡約風格的服裝輪廓，包包的款式亦愈來愈多元化，在全新2020/21秋冬可以看見Chanel將滿滿的品牌經典元素注入，從Tweed斜紋軟呢Airpods Case、多彩寶石元素、以及珍珠背鍊，超多亮點都將成為小香迷們必入手的IT Bag！

絨毛

柔軟的絨毛摸上去溫暖的觸感，完全是專屬秋冬的包款，由率性經典的2.55包延伸而來，尤其抹茶綠的2.55的迷你小包，被譽為今年的必收包款之一。

▲Chanel 2.55抹茶綠絨毛迷你口蓋包，NT$118,700 ; Chanel 2.55白色絨毛口蓋包，NT$206,900。



從標誌性的雙Ｃ logo 到皮穿鍊都加入了鑽石的元素，盡顯低調奢華，不論是經典的口蓋包、還是水桶包，都可以看出創意總監Virginie Viar在簡約的輪廓中注入滿滿的細節亮點。

▲Chanel 鑽石雙C logo白色絨毛口蓋包，NT$233,900 ; 鑽石雙C logo絨毛黑色水桶包，NT$244,500。

抹茶綠

低飽和又清新的抹茶綠，注入2020/21秋冬系列，除了包款之外，也穿梭在服飾之中，看來繼寶寶藍、酪梨綠之後，又有一大勢色要崛起了。

▲Chanel 抹茶綠小羊皮皺摺口蓋包，NT$118,700。

▲Chanel 抹茶綠菱格紋皮穿鍊小方包，NT$97,800。

▲Chanel 多彩寶石抹茶綠小型口蓋包，NT$139,700。

▲Chanel 抹茶綠小羊皮腰包，NT$41,500。

▲Chanel 2.55 抹茶綠小型口蓋包，NT$119,700。



菱格紋皮穿鍊小方包

比起單純的菱格紋，背起來直接就是菱形的形狀，是系列中最引人注目的包款，不只擁有標誌性香奈兒的桃紅色、黑色、純白，還有貫穿系列的抹茶色可供選擇，尤其是不到10萬的價格，讓人超心動，小資女們還不快存錢get起來！

▲Chanel 桃紅色小羊皮、粒紋小牛皮菱格紋皮穿鍊小方包，NT$97,800。

束口袋

是香奈兒中從未見過的全新包型，有點復古、有點率性，同樣以菱格紋作為包身設計，搭配略粗的皮穿鍊，簡單造型超好搭配。

▲Chanel 抹茶綠菱格紋皮穿鏈束口包，NT$108,200 ; 黑菱格紋皮穿鏈束口包，NT$125,700。



Airpods Cases

在此次系列中討論度超高的迷你耳機包，以香奈兒經典Tweed斜紋軟呢、菱格紋皮革兩種材質，彷彿縮小版的小香包融化少女們的心，包含Airpods、Airpods Pro兩種尺寸，價格也在3萬元內，完全可以當作香香入門款入手。

▲Chanel 黑小羊皮 AirPods Case，NT$31,100 ; 桃紅斜紋軟呢 AirPods Case，NT$27,900。

▲Chanel 黑、白小羊皮 AirPods Case，NT$33,200。

珍珠、寶石、No.5香水

以亮眼的珍珠背鍊，搭配系列中超搶手的菱格紋WOC包，珍珠作為 Chanel在珠寶設計中最重要的元素之一，原因也是香奈兒女士人生中第一條珍珠項鍊，是由一生摯愛卡培男孩Boy Capel所贈送的。

▲Chanel 珍珠背鏈小羊皮包，NT$90,800。

▲Chanel 珍珠背鏈小羊皮WOC包，NT$113,500。



服裝上的拜占庭藝術元素珠寶，也注入包款中，尤其是結合蓬鬆「枕頭」外形的絨布多彩寶石鑲飾口金包，絲絨的材質、以及佈滿包身的多彩寶石點綴，除了有超大的空間，還貼心附上背鏈，手拿、肩背造型都好搭。

▲Chanel 多彩寶石鑲嵌絲絨口金包，NT$244,500。

▲Chanel 多彩寶石黑小型口蓋包，NT$139,700。



讓小香迷尖叫的2.55香水包也在秋冬系列回歸了！大家同樣也都聚焦在此次的多彩寶石系列，但米白黑色拼接的香水包更能混搭在日常當中，即便是隨便擺著也都是家中最美的擺設。

▲Chanel No.5 香水晚宴包。



荷葉邊

以經典的菱格紋雙c logo、及搶眼的皮串鏈的小方胖包，搭配簡潔幾何設計的荷葉邊，背上肩後荷葉邊裝飾優雅的在穿搭中綻開，讓整體造型更加分。

▲Chanel 荷葉邊背帶黑小羊皮口蓋包，NT$127,500。

▲Chanel 荷葉邊背帶白小羊皮小型口蓋包，NT$122,200。

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