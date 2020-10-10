身高未達160也能很有氣勢！掌握露腿比例　穿出時髦法式風格

身形嬌小的女孩該如何駕馭繁重的秋冬服飾？這就跟上巴黎時尚指標Laurence的腳步，一一窺探日常穿搭提案：

對嬌小女孩來說，Oversized針織衫和T-Shirt均可輕鬆化作為洋裝穿著，此時，不妨在內裡搭上一件較為合身的襯衫，讓露出的衣擺和衣領佐上學院知性風。

或者你也可以透過要紮不紮穿衣手法，讓下半身穿搭不被上衣遮藏，避開五五身的尷尬比例。

說到顯腿長的單品，一定少不了迷你短裙這個選項。露出的肌膚比例不但拉長了視覺上的腿部線條，簡單和針織衫與報童帽搭配便超具巴黎氣息。

寬鬆的墊肩西裝外套該如何駕馭？此時除了露出雙腿的肌膚外，也可穿上涼鞋或瑪莉珍鞋，讓腳背的肌膚淡化整體的繁重感。

或者你也可以和Laurence一樣，搭配若隱若現的網紗長裙，替中性風格的西裝外套撚入飄飄然的浪漫仙氣。

當碰上長版大衣時，只要記得露出腳踝肌膚，即可避開笨重的氛圍。

但若遇到氣溫驟降時，也可選擇穿上透膚絲襪，賦予造型深淺不一的層次效果。

另外像是小隻女孩的福音—短版剪裁上衣，可說是怎麼穿怎麼不出錯。這時也可藉由高腰長裙或長褲的幫助，延伸視覺上的腿部比例喔。

沒有短版剪裁也沒關係，自己於衣擺處打個結便可輕鬆形塑率性的優雅格調。

挑選洋裝時建議以高腰＋收腰剪裁的款式為主，除了能襯出腰身曲線，也不會造成五五身的比例形成。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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