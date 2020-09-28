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竹內結子最後專訪引鼻酸：「40歲心態輕鬆，想和身旁的人撒嬌」

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▲▼竹內結子最後專訪引鼻酸 。（圖／翻攝自IG/竹內結子）

▲竹內結子療癒的笑容永存於大家的心中。（圖／翻攝自IG/yuko_takeuchi0401）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本女星竹內結子離世震驚演藝圈，以療癒笑顏讓人印象深刻的她，在日雜《LEE》的封面專訪中，仍樂觀分享邁入40歲的她，今後會多花一點時間珍惜自己的人生和陪伴家人。

據日媒報導，日前她為日雜擔任10月號封面人物專訪時，曾表示：「坦白說，為了第二次生產而暫離工作感到不安，特別是第一胎兒子時，一想到自己可能被取代，就讓我感到很害怕。」

而邁入40歲的現在，以工作為中心的同時，也希望能多享受跟家人再一起的時光，現在的自己沒有消極的心情，反而肩上擔子都落下，有種變輕盈的感覺。

她分享現在這個階段，完全沒有消極的心情，反而是肩上許多東西都落下，有種變輕盈的感覺。回顧以前的自己，想和自己說聲你辛苦了，而現在覺得「當一個人做不到的事，變得可以和身旁的人撒嬌。」

先前熱播的陸劇《三十而已》獲得女性們共鳴，但認真說來，或許40歲才是一個檻，這時工作所成就，但卡在兼顧事業和家庭進退兩難，面對出色後輩們急起直追，想衝卻綁手綁腳，心裡仍有夢還想追求，但卻告訴自己要看淡，這些印證在追求完美的竹內身上，不難猜想她在最後一刻心裡仍是沉重的。

面對竹內離世的噩耗，網友們不捨紛紛留言：「你心裡、身上的重擔都能真的放下來，不用再硬撐了，就好好的睡一覺吧！」

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關鍵字：

竹內結子, 訪問, 日雜, 40歲, 女星
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