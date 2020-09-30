每年粉絲都排隊收藏！東京雪景變成蜜粉美炸

▲資生堂全新推出的香氛魔法盒。（圖／記者李薇攝）



記者李薇／台北報導

沒辦法去東京看雪景，那就在台灣看吧！日本資生堂每年都會推出香氛魔法盒，以初雪落下瞬間代表著戀人的浪漫永恆，今年結合日本繩結，推出全新的女神香氛魔法盒，粉紅色搭配金色的包裝，超級浪漫又優雅。

▲超美的粉盒以及質地讓人想買來收藏。（圖／記者李薇攝）

資生堂自從2014年起都會推出香氛魔法盒，去年以降落在童話雪國莫斯科的雪作為靈感概念，推出藍色的香氛魔法盒，每年都吸引很多粉絲去排隊搶購，今年再度以東京的雪景作為設計，發布全新的粉紅色香氛魔法盒想必再有機會吸引粉絲收藏。

▲附贈的粉撲收納以及大顆粉撲，心機女神香氛魔法盒2020、25g、售價1900元。（圖／記者李薇攝）



在質地上，香氛魔法盒的粉質相當細緻，以5種經典修飾粉末、7色珠光，可以幫助肌膚柔焦平滑，展現出如同雪般的柔軟膚觸，裡面添加經典的亮白成分m-傳明酸，塗抹的瞬間還可以幫助預防臉部暗沉，同時添加100%職人嚴選日本山茶花油，均勻包覆每顆粉末，能更加緊密貼合肌膚，重現細緻完美的膚觸。

▲NARS 裸光蜜粉餅10g、售價1,350元。（圖／公關提供）



提到最近很夯的蜜粉，像是NARS的「小白餅」裸光蜜粉餅最近在小紅書就超級紅，因為可以呈現出細緻白皙的膚況，帶出平滑感，而且能夠讓妝容更加持久，比起一般底妝可以打造出細緻、透明感的妝容效果。

▲LAURA MERCIER煥顏透明蜜粉29g、售價$1,500元。（圖／公關提供）



LAURA MERCIER的冠軍蜜粉「煥顏蜜粉」 也是受到很多愛美女性喜愛，尤其是Dcard網友狂推，除了更加控油、持妝之外，霧面的妝容看起來更加清爽俐落，不會沾黏頭髮，而且粉質細緻、能讓妝容看起來更加有質感。