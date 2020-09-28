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張孝全錯過金鐘視帝看很開　不幫妻兒挑衣服「沒有天賦」

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▲張孝全亮相Brunello Cucinelli（BC）。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品Brunello Cucinelli（BC）秋冬新品，於今（28日）請到張孝全現身演繹，雖然日前與金鐘最佳男主角擦身而過，張孝全換上品牌針織衫與西裝仍是神采奕奕，下秒大聊爸爸經，「當了爸爸以後衣櫃衣服越來越少了。」也透露自己不擅長幫老婆小孩挑衣服，所以乾脆避開自己的弱點。

▲▼張孝全BC 。（圖／品牌提供）

▲▼張孝全BC 。（圖／品牌提供）

▲張孝全穿著深藍色條紋西裝，NT$174,100；橘紅色針織衫NT$84,000 。（圖／品牌提供）

為迎接Brunello Cucinelli 麗晶精品店全新開幕，男星張孝全一身深藍條紋西裝搭配橘紅色針織衫登場，他表示，「今天這身已經是我衣櫃最亮的衣服了，以前完全不會有亮色在身上，可能是年紀大了，所以開始嘗試亮色單品。」其實私下就是品牌死忠粉的張孝全，很習慣穿著襯衫搭配皮鞋出門，他認為BC的單品雖然簡簡單單，上身之後卻有不一樣的效果。不過看到琳瑯滿目的秋冬新品，會不會想幫老婆小孩挑衣服？張孝全回答相當意外：「不會，沒有這個天賦就會搞砸。」

▲▼張孝全BC 。（圖／品牌提供）

▲張孝全當爸後衣服變少了，演繹黑色皮革外套NT$243,800；牛津皮鞋NT$39,400。（圖／品牌提供）

對於日前與金鐘最佳男主角擦身而過，張孝全抱持平常心，「當演員拿到角色理解角色，或多或少都會有自己對角色的看法。」回到爸爸角色，張孝全露出慈父微笑暢聊爸爸經，「小孩長大速度太快了，可能等大一點才會幫他挑衣服。」至於生子之後衣櫃發生什麼變化？張孝全笑答：「應該是衣服不太會增加了，感覺越來越少買了，好像會穿得更加隨意一點。」

▲▼張孝全BC 。（圖／品牌提供）

▲▼張孝全BC 。（圖／品牌提供）

▲▼BC 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 於麗晶精品開設全新店面，皮衣NT$308,300；女裝上衣NT$190,700 。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 於麗晶精品開設全新店面，店內設計靈感源自義大利的經典風格，以大地色系為主，貫徹品牌一貫的低調簡約整體風格，本季男裝全新款型採用略微更加柔軟的直身設計，對經典外套的剪裁更為豐富；女裝透過白色、米色和淺米色揭開序幕，以襯衫、Caban外套、半身裙和長褲呈現出銅色、金色和銀色的閃亮效果，散發出迷人魅力。

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關鍵字：

Brunello Cucinelli, BC, 張孝全, 金鐘, 男主角, 義大利, 精品
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