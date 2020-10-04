南韓必喝首爾牛奶的「沙龍奶茶」　伯爵茶、阿薩姆讓茶香更入味

記者李薇／綜合報導

很多人到南韓必喝的單品都是香蕉牛奶，最近在IG上一款「首爾牛奶」爆紅，粉紫色紙盒包裝的「沙龍牛奶」，據說喝起來非常滑順、奶味有厚度、茶香也有出來，有種高級的味道，讓人喝完還想要再來一杯。

▲首爾牛奶推出沙龍奶茶。（圖／翻攝自ming2.1020 IG）



最近在IG上面一款「首爾牛奶」爆紅，它不只是推出巧克力、草莓、香蕉的牛奶口味，最近更是推出「沙龍牛奶」（Salon Milk Tea），裡面不是加入水果，而是加入伯爵茶跟阿薩姆紅茶，兩種紅茶加入展現出，香濃的紅茶香味。

▲沙龍奶茶味道非常濃郁。（圖／翻攝自love_hhsss IG）



除了香濃的紅茶香味，這次「沙龍牛奶」厲害的就是添加了牛奶的成分，喝起來非常濃郁、帶有層次感，就像是手工製作的奶茶一樣，味道讓人喝過就難以忘懷，不少喝過的網友都一片好評，「我要立刻去買來喝！」

▲很多人看到都想要喝。（圖／翻攝自yun_se_yeoung IG）



許多網友看到之後，都不禁想立刻去買「好好奇新奶茶的味道」、「看到讓人興奮」，已經早就嚐鮮的粉絲更是大讚「很好喝」、「味道比大多數的奶茶店奶茶還要香」、「兩種紅茶結合的味道非常好」。