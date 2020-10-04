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韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get

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▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲IU、Joy等韓女星都在曬的「夢幻公主系蛋糕」，不用到韓國也能get同款。（圖 / 翻攝IG＠dlwlrma、＠_imyour_joy）

記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / Egg Tall蛋高、Rayya Bakes、Orderme again、抹More授權

前陣子IU出道12週年，粉絲們紛紛送上超華麗的專屬客製化蛋糕，從翻糖拉花、到五彩繽紛的鮮奶油，韓國女星們一到生日、或出道週年就會在IG狂曬，讓少女們羨慕不已，《ET FASHION》盤點4家IG上超火的夢幻公主系蛋糕，不用到韓國也能get同款。

Egg Tall 蛋高 ＠eggtall

搶眼的超飽和藍、粉配色，以及浮誇滿版的鮮奶油裝飾，看起來超夢幻，同樣色彩繽紛的配飾軟糖、紅櫻桃，讓有點復古的蛋糕更加華麗，不切開來還以為是可愛的玩具模型呢！

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）


除了常見的圓形，還可以指定愛心的形狀、或是像結婚蛋糕的多層蛋糕，簡直就是少女們的天堂，除了基本的拉字、畫圖，也可以印刷照片在蛋糕上，情人節、生日就靠蛋糕完勝！

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）


Rayya Bakes ＠rayyabakes 

幾乎以莫蘭迪色系作為底色，再選用當日的鮮花花材，搭配蛋糕的配色，都分不清是蛋糕還是藝術品了，除此之外還有氣球、羽毛跟跟貼心的文字插牌可以選擇，全部擺上之後超級美，完全就是仙女吃的蛋糕。

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

買香奈兒還不特別，你吃過香奈兒的蛋糕嗎？超有創意的蛋糕師也作出了酒鬼蛋糕、跟獨角獸蛋糕，不只融化少女的心、男孩更是無法抗拒，不論是送禮還是朋友聚會，都是全場注目的焦點呀！

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

另外還有特別的英文字母跟數字形狀的蛋糕，在這個浪漫的日子，讓有意義的名字、時間更加具象。

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）


Orderme again ＠orderme.again

同樣以五彩繽紛的色彩為主，滿滿的彩色奶油跟拉花，只要你想得到的卡通人物都有，巴斯光年、派大星、小熊維尼等等，超級精緻，不只小朋友超愛，大人們更招架不住，卡通迷們趕快追蹤起來！

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

直接放大的彩色小熊、美少女戰士變身器，都讓人少女心大噴發，感覺吃了變身器蛋糕，就能喊出：「我要代替月亮懲罰你！」的美少女戰士口號了。

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

熱愛嘗試的蛋糕師，總是顛覆我們想像，你準備好吃下甜甜的麥當勞套餐蛋糕了嗎？

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／instagram）


抹More ＠moremore_tw

相較以上其他間，抹再韓系簡約一點，沒有太過華麗的裝飾，依然小巧可愛，如果不想太過複雜，卻還是想擁有客製化的感覺，抹可愛的少女拉畫字體，就是很好的選擇。

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／翻攝instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／翻攝instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／翻攝instagram）

除了善用當季的水果，有點懷舊奶油點綴方式也是特點之一，招牌的花生醬鮮奶油更是讓人欲罷不能。

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／翻攝instagram）

▲韓國女星都在曬！盤點4家IG超火的「夢幻公主系蛋糕」 不用跨海也能get 。（圖／翻攝instagram）

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