任容萱靠「兩階段按摩大法」擊退脖紋！零紋路天鵝頸超有少女感

▲任容萱靠頸部保養維持滿滿少女感。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝任容萱IG、小紅書

女星任容萱自出道以來，憑著甜美臉蛋和清新氣質受到許多粉絲喜愛，除了一頭飄逸長髮深植人心，她那透亮到會發光的細緻好肌膚更是出名。最近也開始拍影片跟粉絲互動的她，繼上次公開了堅持10年的「洗臉之道」後，近日又再度分享自己預防&淡化頸紋的保養小秘訣，更提醒大家「女人最容易顯現年齡的部位就是頸紋、脖子了！」

她首先提到，如果脖子一有長條的紋路出現，就會讓人感覺年齡立刻增加了5歲、10歲，所以頸部的保養、對抗頸紋是非常重要的，尤其保濕和防曬是必不能少。而她除了在日常保養臉部的時候，會順勢將保養品帶到頸部，她還會針對頸部另外做對抗細紋的保養。

她會先將有抗細紋效果的保養品（露得清A醇眼霜，台灣未引進）擠在說手掌上，用手心溫度稍微溫熱後均勻搓開於雙手上，從脖子正中央開始大面積由下往上塗抹到整個脖子上，邊輕柔的向上按摩。她提醒，按摩的方向一定要往上按，如果向下按，肌膚就會往下沉，會讓脖子的紋路變得更深。所以不管是塗抹保養品或按摩都要記得一定要往上。

從中央往兩側向上按摩的時候可以順勢按到耳後淋巴的部分，只有淋巴這處是往下按、帶到鎖骨，幫助加強代謝，而脖子的其他地方都是要往上推。推完後，如果手上還有多餘的保養品殘留，可以擦在胸前的肌膚，順便保養不要浪費。

整個頸部按摩完一遍後，她還會針對已經出現的小細紋或一整條明顯的頸紋再加強保濕按摩。再取適量保養品直接點在比較明顯的紋路上，然後用手指指腹畫圈按摩，把保養品按進這些紋路裡，讓乳霜能吸收進去，幫助撫平細紋和加強保濕。

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