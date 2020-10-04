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韓國網紅「小Jennie」不科學身材引網熱議　私房6個減肥小撇步公開

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編輯／JJ

正值中秋連假，想必大家都被海量的月餅、烤肉以及柚子餵得飽飽的，等開心過完放縱的假期之後，就得收心面對上飆的體重數字了。今天來和大家介紹一位韓國網紅「Freezia」，圓圓的鵝蛋臉和豐滿的厚唇，常被人說是Jennie和韓藝瑟的綜合體，因此有「小Jennie」之稱，不只是臉蛋可愛，小Jennie的身材更是一絕，以下就來看看她的減肥撇步有哪些：

▲韓國網紅減肥。（圖／翻攝自IG）

▲韓國知名網紅、YouTuber「Freezia」。（圖／翻攝自IG＠dear.zia，以下同）

＃一天吃一餐

在需要快速看到成果時，小Jennie會採取比較激烈的方式，但是她也有呼籲大家這樣的方式並不健康，不可以常常使用，減重期間，小Jennie每天會在下午4點左右吃第一餐，完全不侷限菜單，想吃什麼就吃，但是吃飽後當天便不再進食，這樣即使是吃炸雞、薯條等高熱量食物，也不會比平常一天吃三餐的熱量來得多。

▲韓國網紅減肥。（圖／翻攝自IG）

＃做皮拉提斯

皮拉提斯對於改善體態的效果很好，日常久坐造成姿勢不良的上班族最是需要嘗試，只要養成正確姿勢，肉也會長到正確的位置上，而小Jennie則表示她已經持續規律做皮拉提斯10年左右了，也難怪身材凹凸有致、四肢又纖細，她也提到即使在家也會堅持動起來，簡單的深蹲、腹肌運動，一天運動30分鐘左右。

▲韓國網紅減肥。（圖／翻攝自IG）

＃保持縮小腹

養成隨時「縮小腹」的習慣，也是許多女星所推崇的方法，時時提醒自己腰桿打直、不要駝背、小腹往內縮，贅肉就不易囤積在腹部，長期下來是很有效果的。

▲韓國網紅減肥。（圖／翻攝自IG）

＃常走路

只要有時間，就放棄所有代步工具，走路走得到的地方都自己用走的，不要小看走路消耗的熱量。

＃喝綠茶、玉米鬚茶

也許小Jennie也是個不愛喝水的女孩，但是減重時必須攝取大量水份才有助於快速代謝，所以小Jennie會用綠茶和玉米鬚茶來代替無色無味的白開水，而綠茶與玉米鬚茶也都另有「消水腫」的功效，還可以幫助身體排濕、利尿，甚至是預防三高。

▲韓國網紅減肥。（圖／翻攝自IG）

＃每天穿合身衣服

最後一項則是小Jennie的私房撇步，為了要讓自己時時保持警覺心，每天都不能鬆懈，所以平常不可以太依賴用寬鬆的衣服去遮掩身材，她個人平時都會以合身的服裝為主，只要稍有發福便能及時察覺，也能防止自己落到難以挽回的地步。

▲韓國網紅減肥。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

韓國, 網紅, 減重, 減肥, 小Jennie, 瘦身
fashion.net

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